Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomellakin on vastuunsa ottaa vastaan Afganistanista mahdollisesti tulevia pakolaisia

Talebanien nousu valtaan Afganistanissa on heijastunut nopeasti myös suomalaiseen poliittiseen keskusteluun. Suomalaisia avustaneiden afgaanien evakuoinnista ei erimielisyyttä ole syntynyt, mutta pakolaiskiintiön nostaminen on toinen juttu. Se jakaa puoluekenttää tavalla, joka ei yllätä ketään.

Nopeaa pakolaisvyöryä Afganistanista ei mitä ilmeisimmin ole tulossa. Matka Euroopan halki on niin hankala, että aikaa varmasti kuluu. Rajojen ylittäminenkin on paljon hankalampaa kuin esimerkiksi vuonna 2015, kun pakolaistulva vyöryi Suomeenkin saakka.

Varmaa silti on, että jollakin aikavälillä talebanihallintoa pakenevien afgaanien joukko alkaa kolkutella myös vanhan mantereen portteja. Sen vuoksi siihen on varauduttava.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kiirehti ensimmäisenä vaatimaan kiintiön nostamista. Perässä seurasi vihreiden sisäministeri Maria Ohisalo, jonka johtama ministeriö aikoo esittää Suomen pakolaiskiintiön tuplaamista nykyisestä 1 050:stä 2 000:een. Vasemmistoliiton Li Andersson on samalla kannalla. Kokoomuksen Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Annika Saarikin kanta on odottava. Pääministeri Sanna Marinin linjaus oli samantyyppinen.

Perussuomalaisten viime viikonloppuna valittu uusi puheenjohtaja Riikka Purra on tehnyt jo aiemmin selväksi suhtautumisensa ns. humanitääriseen maahanmuuttoon. Aivan niin kuin oppi-isänsä Jussi Halla-aho ja mm. kokkolalainen kansanedustaja Mauri Peltokangas Purra lopettaisi sen kokonaan.

Purran torstaiaamuna Twitterissä ilmoittama kanta oli mahdollisimman kategorinen:

Pakolaiskiintiötä ei pidä nostaa. Humanitaarinen maahanmuutto ei ole kestävä ratkaisu, ei tietenkään kohdemaan, mutta ei myöskään lähtömaan kannalta.



Muutaman sadan ihmisen pyörittely pakolaiskiintiössä ja siitä saatu tunne, että "tekee jotakin", on tekopyhää ja itsekorostusta. — Riikka Purra (@ir_rkp) August 19, 2021

Käänteisellä logiikalla Purran kantaa voi pitää jäämerenkylmänä ja kovana. Epäilemättä valtaosa perussuomalaisten kannattajista jakaa johtajansa näkemyksen.

Aivan merkillinen on ajatus, että hädänalaisia ihmisiä voidaan auttaa ainoastaanjos kaikkia voidaan auttaa. Mikäli kaikkia ei voida pelastaa, ei pelasteta ketään. Pidetään vain itsestä huolta ja hyristään tyytyväisenä ja turvassa tiiviillä kerällä Euroopan perällä.

Sama pätee ilmastonmuutokseen. Jos puoluekohtaisesti asiaa tarkastelee, nimenomaan perussuomalaisten piirissä on esitetty kauhistelua kuinka muka Suomi voisi yksin torjua ilmastonmuutoksen. Osa toki ei edes usko ilmastonmuutokseen, vaan pitää siitä puhumista ”hysterian lietsomisena”.

Ei. Suomi ei todellakaan pysty pelastamaan kaikkia maailman vainottuja ja uhanalaisia ihmisiä. Ja ei, yksin Suomen toimilla ei pysähdytetä ilmastonmuutosta. Kukaan tolkuissaan oleva ei ole ikinä tällaista väittänyt. Olemattomien väitteiden torjumiseen ei kannattaisi kenenkään rajallista energiaansa tuhlata.

Kysymys on siitä, pitäisikö Suomen kuitenkin vauraana ja kehittyneenä maana tehdä osansa? Mikä on sopiva ja kohtuullinen osa, on ilman muuta keskustelun väärti asia. Selväksi on jo nyt tullut, että yhden merkittävän puolueen kanta on, että ei pidä tehdä mitään.

Talvi- ja jatkosodan aikana Suomesta siirrettiin Ruotsiin noin 72 000 lasta. Heidät lähetettiin sotaa pakoon. Ruotsi taas oli valmis vastaanottamaan heidät. Ei Ruotsikaan pystynyt pelastamaan kaikkia maailman sodasta kärsineitä lapsia, mutta vähintään osansa teki.

Sen verran kannattaisi Suomessakin tuntea omaa historiaa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.