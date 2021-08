Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suitsiiko Purra kuitenkin somepuhetta puolueessaan?– Kokkolalainen Peltokangas ilmoitti aikovansa jatkaa valitsemallaan linjalla, kun Kokkola julkais sosiaalisen median ohjeensa

Millaista sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu on ja millaista sen pitäisi olla? Mitä vastuullisemmassa asemassa kirjoittaja ja puhuja on, sitä suurempi vastuu on kommentoinnin seurauksista.

Perussuomalaisten puoluekokouksen alla kerrottiin, että kokkolalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja valtuutettu Mauri Peltokangas on saanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Peltokangas valittiin perussuomalaisten toiseksi varapuheenjohtajaksi Seinäjoella.

Valintansa jälkeen perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra antoi tukensa kokkolalaiselle. Hän sanoi toissa sunnuntaina (15.8.) medialle, ettei ymmärrä puolueen varapuheenjohtajaksi valitun kansanedustaja Mauri Peltokankaan saamaa syytettä. Hänen mukaansa perussuomalaiset joutuvat hyväksymään sen, että puolue operoi ympäristössä, jossa jatkuvasti on vaara, että johonkin perussuomalaisten sanomiseen puututaan.

Ylen Ykkösaamussa lauantaina, viikko valinnan jälkeen haastateltu Purra tuntui hiukan muuttaneen tapaa, jolla ottaa kantaa "sanomisiin". Hän sanoi, että "olisi mukavampi lähtökohta, jos ei olisi syytteitä esimerkiksi varapuheenjohtajilla". Hän sanoi kannustavansa kaikkia puhumaan sillä tavalla, että siitä ei joudu ongelmiin eikä vaikeuksiin. Purran mukaan maahanmuuttoteemasta puhuminen vaatii taitoa, "jotta kykenee pysymään nykyään yhä kapeammalla akselilla, jossa ei joudu vaikeuksiin". Purra ilmoitti heti valintansa jälkeen hakevansa muutosta lainsäädäntöön, joka käsittelee kiihottamista kansanryhmää vastaan eikä perunut suunnitelmaa Ylen haastattelussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan kaupunginvaltuusto käsitteli viime maanantaina uusia sosiaalisen median ohjeita. Kokous oli kesäkuussa valitun kaupunginvaltuuston ensimmäinen. Sosiaalisen median ohje kertoo Kokkolan kaupungin sosiaalisen median käytöstä ja ohjaa sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden toimintaa. Lähtökohtana on muun muassa se, että luottamushenkilöt ja työntekijät ovat Kokkola-lähettiläitä. Aihetta käsiteltiin etukäteen valtuustoseminaarissa ja ohjeiden sisältö oli esityslistalla nähtävissä.

Ensimmäiseen kokoukseensa Kokkolan valtuustossa osallistunut Peltokangas ilmoitti Keskipohjanmaan haastattelussa maanantai-iltana, että aikoo jatkaa valitsemallaan linjalla ohjeista huolimatta. Tähän mennessä Peltokangas ei ole pelkästään koputellut sopivaisuuden ja lain rajoja vaan monien mielestä ylittänyt molemmat. Joulukuussa käräjäoikeudessa käsiteltävä syyte kertoo siitä, että ainakin valtakunnansyyttäjä on samaa mieltä. Se selviää aikanaan, mitä syytteestä seuraa.

Peltokankaan kohdalla ei ole kysymys pelkästään reippaasta puheesta ja äänestäjien huomion herättämisestä. Kun puhe kohdistuu muihin ihmisiin ja ihmisryhmiin epäkunnioittavalla tavalla, siihen pitää puuttua. On normaalia, että ihmiset puhuvat erilaisissa tilanteissa eri tavalla, mutta totta ovat nekin puheet, joita suunnataan äänestäjille sosiaalisessa mediassa.

Kun ottaa huomioon aihepiirin, oli harmi, ettei valtuutettu Peltokangas ollut perehtynyt materiaaliin etukäteen, mikä ilmeni hänen omassa lausunnossaan Keskipohjanmaan haastattelussa maanantai-iltana. Kokkolan kokoisessa kaupungissa valtuutettuna toimiminen edellyttää työtä ja perehtymistä kaikissa asioissa. Puheenjohtajisto voi näyttää tässä hyvää esimerkkiä. Tämä koskee tietysti kaikkia kuntia, puolueita ja valtuutettuja. Asiallisen keskustelun tunnusmerkkien pitää tietysti täyttyä muissakin aihepiireissä kuin maahanmuuttaja-asioista keskusteltaessa.

Katso myös video, jossa Kokkolan kaupungin viestintäpäällikkö kertoo someohjeesta.

Lue Tiina Ojutkankaan pääkirjoitus Riikka Purran puheesta sunnuntaina 15.8.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.