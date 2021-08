TV-viikon valinta: Emmy-mainetta Heikki Kossille ja kumppaneille

★★★★

The Underground Railroad.

Ohjaus Barry Jenkins, 2021

Amazon Prime Video

The Underground Railroad perustuu Colson Whiteheadin romaaniin Maanalainen rautatie. 1840-luvun Yhdysvalloissa mustat puhuivat maanalaisesta rautatiestä vertauskuvana. Se tarkoitti orjuudenvastaista toimintaa, varainkeruuta, oikeusapua ja turvataloja. Kirjassa ja sarjassa junat liikkuvat oikeasti.

Moonlightilla Oscarin voittanut Barry Jenkins ohjaa Whiteheadin hengessä elämää suurempaa vaihtoehtohistoriikkia. Tosipohja huutaakin fantasiaa tehokeinokseen. Sarjassa luetaan Gulliverin matkoja ja tiedetään irlantilaiskirjailija Swiftin kirjoittaneen mielikuvituksellisen satiirinsa Britannian kolonialismia vastaan.

Sarja on saanut seitsemän Emmy-ehdokkuutta kategoriassa Outstanding Limited Series (minisarja ilman jatkokausia). Palkintoehdokkuuksia tuli myös äänileikkauksesta ja -miksauksesta. Ehdokkaiksi on näin nimetty omat taiturimme: Heikki Kossi, Pietu Korhonen ja Kari Vähäkuopus. Äänimaailma on iso osa väkevää kokonaisuutta: lintujen, sirkkojen, taputusten äänet ja äänet, jotka kuuluvat, kun ruoska tai tuli iskee ihoon kiinni.