Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vaikeneminen ei voi olla ratkaisu, mutta huomio voi lietsoa ikäviä ilmiöitä

Lukija kysyi aiheellisen kysymyksen Keskipohjanmaan HalpaHallia koskevan jutun kommentissa. Lukija kirjoittaa: "No niin, nyt nämä hullut saivat mitä halusivat eli julkisuutta ja palstatilaa. Voisi toimitus ensi kerralla miettiä kannattaako näitä uutisoida. Julkisuus valtamedioissa on heidän tavoitteensa. Iso peukku yrittäjälle." Kysymys on jutusta, jossa HalpaHallin toimitusjohtaja Janne Ylinen kertoo yritykseen ja häneen itseensä kohdistuneesta ikävästä tapauksesta. Ylisen yritys rinnastettiin tällä viikolla natsi-Saksaan rokotevastaisissa julisteissa (KP 27.8.).

Kokkolalainnen yrittäjä on ottanut Twitterissä kantaa muun muassa koronarokotusten ja koronapassin puolesta. Ylinen on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, ja ottaa rohkeasti kantaa muuhunkin kuin ydinpaikallisiin asioihin. Kauppakamarin hallituksen jäsenenä hänen kannanottonsa saavat myös valtakunnallista huomiota. Nyt hänen näkemyksensä johtivat jonkun tai joidenkin hyökkäykseen, mikä ilmeni kirjallisina manifesteina Kokkolan liikkeen ovessa.

Ylisen kokemus on vain yksi tapaus, mutta kertoo jotakin ajan kuvasta. Ihmiset, jotka uskaltavat ilmaista mielipiteensä, joutuvat herkästi erilaisen ikävän palautteen kohteeksi. Joskus se ilmenee kirjallisesti, toisinaan suullisesti, joskus jopa väkivaltana. Tyypillisesti esimerkiksi toimituksiin tulee kuraa nimettöminä palautteina, joissa asiallisuus saattaa olla hyvin kaukana. Kokeneinkin ihminen saattaa loukkaantua, pahoittaa mielensä tai jopa järkyttyä, jos nimetön tai nimelläänkin varustettu kriitikko menee liian pitkälle ja "palaute" on henkilöön käypää. Toisenlaista palautetta tulee enemmän, myös omalla nimellä varustettuna.

Keskipohjanmaan lukija siis sanoo, että Keskipohjanmaa voisi seuraavalla kerralla miettiä, kannattaako uutisoida. Päätoimittajana voi vakuuttaa, että kyseisenkin jutun julkaisemista harkittiin kuten juttujen tekemistä ja julkaisemista yleensäkin. Nyt päädyttiin siihen ratkaisuun, että kyseessä on juttuaihe, joka kiinnostaa ja auttaa tuomaan esiin kyseisen näkökulman: Siviilirohkeus voi johtaa myös siihen, että itse tulee lyödyksi. Ajatus maailmasta, jossa kukaan ei saisi olla mitään mieltä pelon ilmapiirissä, ei kuulosta demokraattiselta Suomelta. Se ei pois sulje sitä tälläkin palstalla käsiteltyä asiaa, että sanomisellakin on rajat. Ylisen ilmaisema melko tavanomainen näkemys rokottamisen järkevyydestä ei ole kovin radikaalia vaan vallalla oleva terveysviranomaistenkin näkemys.

On ikuinen kysymys, pitääkö jotkut asiat jättää huomiotta vai onko kuitenkin parempi kertoa niistä. On selvää, että huomio voi lietsoa ikäviä ilmiöitä. Vaikeneminenkaan ei ole ratkaisu.

