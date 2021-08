Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotepeli on armotonta ja köyhät maat jäävät ilman

Suomessa pohditaan parhaillaan kolmansien rokotteiden antamista koronavirusta vastaan. Siitä huolimatta tekemistä riittää vielä myös ensimmäisissä ja toisissa annoksissa.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet korosti Ylen haastattelussa nuorten ikäluokkien rokottamista. Hän muistutti maanantaina, että kaikkein tärkein on ensimmäinen annos ja etenkin alle kolmekymppisissä on työtä tehtävänä. Toisaalta rokottamattomia on yllättävän paljon myös iäkkäissä. Tiedossa on, että rokotuskattavuus vaihtelee alueittain ja paikkakunnittain myös Keskipohjanmaan vaikutusalueella.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja muistutti, että normaaliin elämään palaaminen vaatii lisää ensimmäisiä ja toisia rokotuksia. Suomeen rokotteita onkin saatu riittävästi. Ongelmana on enemmänkin se, että rokotus ei kiinnosta tai ihminen uskoo pystyvänsä arvioimaan sen hyödyt terveysviranomaisia paremmin. Vaikka rokotukset eivät ole poistaneet koronaa Suomesta tai maailmasta, ovat hyödyt osoitettavissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi reilu viikko sitten, että Suomi on varautunut aloittamaan kolmannen rokotuskierroksen vuodenvaihteessa. Jos kolmas rokoteannos nähdään tarpeelliseksi, kierros aloitettaisiin erilaisiin riskiryhmiin kuuluvista kuten aikanaan ensimmäisissä rokotteissa.

Globaalisti ongelmat ovat toisenlaisia kuin Suomessa. Koko maailman väestöstä 33 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen. Maailman köyhimpien maiden ihmisistä 14 prosenttia on saanut rokotteen. Luku on valovuosien päässä Suomen ja Euroopan numeroista.

Maailman terveysjärjestö (WHO) odottaakin nyt, että rikkaimmat maat hidastavat rokotetahtiaan odottaessaan köyhien maiden rokotekattavuuden nousua. Suomeen lisärokotteita on jo varattu osana EU:n yhteishankintaa (KP 29.8.).

Maailmassa on jaettu viisi miljardia koronarokotetta, mutta tasan eivät ole menneet onnen lahjat. Rokotetuotantoa ei ole lähellä köyhiä maita eivätkä valmistajat ole olleet kiinnostuneita lisäämään tuotantoa. WHO onkin vedonnut, että valmistajat jakaisivat teknologiaa kehitysmaille rokotteiden valmistamiseen. Korona osoittaa armottomasti, että jokainen ajattelee itseään.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.