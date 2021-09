Amnesty: Poliisi kiduttanut Syyriaan palaamaan joutuneita ihmisiä



Syyriaan palaamaan joutuneita turvapaikanhakijoita on joutunut poliisin väkivallan ja kidutuksen uhreiksi, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportti. – Syyrian viranomaiset ovat pidättäneet maahan palanneita henkilöitä, heitä on kidutettu, heihin on kohdistettu seksuaalista väkivaltaa ja ihmisiä on kateissa, Amnesty kirjoitti tiedotteessaan.