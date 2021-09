Voiko sohvan pohjalta päästä liikkeelle? Kruunupyyn uusi liikuntaneuvoja Annika Sjöström-Snellman kertoo, miten liikunta alkaa maistua hyvältä – Katso video



Kruunupyyn kunta on palkannut Annika Sjöberg-Snellmanin uudeksi liikuntaneuvojaksi. Hän auttaa kuntalaisia liikunnan aloittamisessa.

Liikunnan aloittaminen voi tuntua epämiellyttävältä ajatukselta, jos ei ole koskaan harrastanut liikuntaa säännöllisesti tai tauko on venähtänyt turhan pitkäksi. Kruunupyyn kunta on aloittanut tänä syksynä Hålligång-hankkeen, jonka tavoitteena on rohkaista kuntalaisia löytämään sopivan tavan liikkua.