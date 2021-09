Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Hyvää perusosaamista Argentiinasta

Viiniarvio

Norton Barrel Select Cabernet Sauvignon 2020, Argentiina, 12,48 €

Argentiinalaisen Bodega Nortonin Cabernet Sauvignon on tällä kertaa arvioitavana kahdesta syystä. Rypäle lienee maailman viljellyin punainen rypäle ja yleisin punaviinin raaka-aine. Lisäksi Nortonin Malbec on niin hyvä viini, ettei sitä edes tarvitse arvostella. Cabernet Sauvignon on perusvahva ja melko parkkihappoinen rypäle, joka tuottaa yleensä vahvoja ja tukevia viinejä.

Rypäleelle tyypillinen mustaherukkainen tuoksu ja maku vaativat vahvaa liharuokaa seurakseen.Pisteet 7,9/10

Nortonin tuoksu on puoliksi nuorekas, karpaloa, tuoretta hapankirsikkaa ja kypsää mustaherukkaa. Runsas aromi on ominainen rypäleelle. Ja onneksi argentiinalaiset punaviinit eivät lyö överiksi tuoksussa.

Maku on roteva heti alusta lähtien, hapankirsikkaa, mustaherukkaa, aavistus mansikkaa ja tammisuutta. Vähän kypsyneemmät elementit kuin tuoksussa ja kohtuullisen pitkä sekä voimakas jälkimaku. Lisäksi parkkihappoja on sen verran, että ruokaahan se vaatii. Grillatut lampaankyljykset sopivat hyvin, mutta myös poro, naudan sisäfile tai hirvenliha viihtyisivät tämän punaviinin seurassa. Parkkihapot rauhoittuvat vasta tarpeeksi vahvan liharuuan kanssa. Ei ihan niin hyvä kuin saman tekijän Malbec, mutta päihittää monta muuta Cabernet Sauvignonia Etelä-Amerikasta.