Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kystinen fibroosi varjostaa rakkautta

★ ★ ★ ★

Five Feet Apart. Ohjaus Justin Baldoni, 2019 TV5 su 26.9. klo 21.00

Viisi jalkaa on puolitoista metriä. Five Feet Apartin teatteriensi-illassa 2019 etäisyyden pito lähimmäisiin tuntui eksoottiselta. Nyt on puolitoista vuotta totuteltu kahteen metriin.

Haley Lu Richardson ja Cole Sprouse varastavat sydämet rakkaustarinassa, jota varjostaa kystinen fibroosi. Suomessa sairaus on harvinainen. Jos näyttelijä Anton Yelchin ei olisi menehtynyt nuorempana, hän olisi kuollut kystiseen fibroosiin 40-50-vuotiaana.

Elokuva on omistettu asiantuntijana toimineelle Claire Winelandille, jolle sairaus oli tuttu.