Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Saksan uusikin johtaja vaikuttaa koko Eurooppaan: Nyt tarvitaan huomiota talouteen ja puolustukseen

Saksan pitkäaikainen kansleri Angela Merkel jää eläkkeelle erittäin suosittuna omassa maassaan. Maailman mittakaavassa äärimmäisen vaikutusvaltainen poliitikko jättää aukon riippumatta siitä, kuka tilalle valitaan. Euroopan suurimman maan johtaja näyttää suuntaa muillekin. Valtakautensa aikana Merkel nosti Saksan asemaa, joten on selvää, että Saksan vaikutusvalta jatkuu sunnuntain vaalien jälkeen.

Ei ole kovin monta valokuvaa maailman huippukokouksista viime vuosilta, jossa Saksan liittokansleri ei olisi mukana. Kompromissihakuinen Merkel on johtanut Euroopan monen kriisin läpi. Lännen Median toimituksen päällikkö Matti Posio kuvaili Merkeliä 12.9. ilmestyneessä jutussa sanomalla, että liittokansleri on kerännyt laajaa arvostusta hoitamalla tyynesti kriisit ja koettelemukset, joita on mahtunut neljän hallituskauden varrelle. Useimmissa muissa Euroopan maissa johtajat ovat ehtineet vaihtua Merkelin yhä jatkaessa.

Pääosin hän saa myönteisiä arvioita toiminnastaan. Kriisien keskellä on ollut paikka juuri harkitsevalle ja vahvalle johtajalle, mutta eiköhän muutosjohtajuudelle olisi tilaa koko Euroopassa. Tästä voi ottaa kysymysmerkin pois.

Sunnuntaina valitaan luonnollisesti johtajaa nimenomaan Saksalle, mutta Saksan vaalien huomio kertoo siitä, että kysymys on myös Euroopasta. Saksa on Suomellekin tärkeä maa monella tavalla, mutta muun muassa kauppakumppanina. Ennen kaikkea on ratkaistavana isoja eurooppalaisia kysymyksiä taloudesta ja puolustuksesta. Koko EU:lla on töitä tehtävänä, että maanosa ei jää muiden jalkoihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Saksan liittokansleriksi valitaan sosiaalidemokraattien Olaf Scholz tai kristillisdemokraattien Armin Laschet. Liittopäivävaaleissa myös vihreiden kansleriehdokas Annalena Baerbock kisaa vallasta, mutta ei yllätä kahden edellä mainitun tahtiin.

Mikäli gallupit toteutuvat, saavat kristillisdemokraatit huonoimman vaalituloksen toisen maailmansodan jälkeen. Kristillisdemokraattinen valtapuolue CDU on johtanut ensin Länsi-Saksaa ja sitten yhdistynyttä Saksaa valtaosan toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta. Merkelin lähtö on puolueelle iso menetys.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.