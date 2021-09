Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jääkiekon menestysajat ainakin edustustasolla ovat Pietarsaaressa vuosikymmenten takana. Lentopallokuume tuli ja meni kasarilla. Pesäpallopitäjää ei Jeppiksestä koskaan tule.

Jalkapallo sen sijaan porskuttaa yhä. Juniorien määrä Pietarsaaressa pysyy korkeana vuosikymmenestä toiseen ja miesten lippulaiva Pietarsaaren Jaro sijoittuu tälläkin kaudella maan 18 parhaan seuran joukkoon.

Strategisena tavoitteena Jarolla on palata liigaan vuoteen 2025 mennessä. Naisissa on ex-mestari FC United totutellut jälleen edustustason peleihin ja menestysperinteitä siis todellakin on.

Nyt Pietarsaareen ollaan yksityisin varoin rakentamassa pikkukaupungin mittakaavalle sopivaa, mutta silti aivan aitoa jalkapallostadionia. Futiksella näyttää olevan Pietarsaaressa tulevaisuutta.

Palataan pesäpalloon. Pietarsaaresta sisämaan suuntaan tiiraillessa osuu katse kuntiin, joihin verrattuna Jeppiskin näyttää jättiläiseltä. Monet niistä ovat ylpeästi ja avoimesti pesäpallopitäjiä, kansallinen kestomenestyjä Vimpeli tietysti päällimmäisenä.

Pietarsaaren eläväiseksikin väitetyssä ydinkeskustassa ei jalkapallo sen sijaan näy käytännössä mitenkään. Kaupungin markkinointiviestinnässä on maailman suurin urheilulaji maltillisesti esillä muutaman muun vetovoimatekijän ohessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Voisiko Pietarsaari nostaa jalkapallon kärjekseen eli leimata itsensä jalkapallokaupungiksi siinä kuin Vimpeli julistaa itseään pesispitäjäksi?

Voisi, jos tahtoa on. Mutta onko järkeä?

Kysymykseen vastaaminen edellyttäisi, että asiaa kaupungin päättäjien, virkamiesten ja elinkeinoelämän kanssa perinpohjin pohdittaisiin. Kyse ei olisi jalkapallon edistämisestä Pietarsaaressa, vaan Pietarsaaren edistämisestä jalkapallolla.

Tässä kohtaa on reilua mainita, että kolumnin kirjoittaja on paitsi journalisti niin pesunkestävä jalkapallomies. Silti tai siksi ei malta olla pohtimatta, ettei urheilu ja liikunta kärkenä meneminen ihan hölmö markkinointistrategia kunnalle ole. Edellyttäen siis, että strategialle Vimpelin tapaan löytyy katetta todellisuudesta.

Tuleva jalkapallostadion tuo lajiolosuhteet Pietarsaaressa kertaheitolla 2020-luvulle. Keskuskenttä ei ole vuosikymmeniin jos koskaan sopinut minkäänlaiseksi käyntikortiksi kaupungille, vaikka se Jaron liigavuosina säännöllisesti esimerkiksi Urheiluruudussa esiintyikin.

Signaalina tulevasta voi olla, että Pietarsaaren suurin työnantaja Snellman lähti tulevan stadionin kumppaniyritykseksi. Lihatalo on historiassaan suhtautunut nihkeästi siihen, että sen nimi yhdistettäisiin kilpaurheiluun.

Lue aiheeseen liittyvä juttu:

Pietarsaaren Länsikentälle tulossa perinteisen brittityylin jalkapallostadion – skottilaissuomalainen Craig Ramsay uskoo mallin sopivan hyvin pohjoisen oloihin, katso video