Barbro Enholmille olohuoneen ruokailupöytä on yksi aarteista. Sen on suunnitellut Alvar Aalto vuonna 1954. Pöydän yläpuolella on Miracle Chandelier -valaisin, Bakalowitsien tuotantoa 1960-luvulta. Seinää ilostuttaa Tilgmannin tekemä Strengbergin juliste 1920- tai 1930-luvulta. Alapuolella pöydällä vihreää valoa luo Pausania-pöytävalaisin, jossa yhdistyy kromi ja muovi.

Pirkko Högkulla