Taisi olla 1970- ja 1980-lukujen taitteessa, kun Juice Leskinen pistäytyi soittamassa Slam-yhtyeensä kanssa Haapajärven Kaunistossa. Meitä poikia on penkillä kolme ja Juicen mennessä ohi eräs kannusti: "Hyvä Juice".

Silloin tähti teki pitkän spakaatimaisen loikan ja meitä nauratti.

Myöhemmin illalla Juice arvuutti yleisöä pitkään kappaleensa Pilvee kohdalla, että millä virkavallan edustaja mahtoi uhitella pysäytettyään kipaleessa keikkabussin. Lopulta vastaus selvisi, biisi jatkui ja taas meitä nauratti.

Tuolloin muuten Juicen kelkassa ei ollut Karjalahdenrannan oma poika Anssi Tikanmäki, joka puolestaan on säveltänyt parhaan suomalaisiskelmän Balladi elokuvasta Klaani. Tikanmäki taisi soittaa Juicen Grand Slam yhtyeessä vasta.

Paljon nähnyt ja kuullut tanssitalo Kaunisto Haapajärvellä on nyt purku-uhan alla. Muistoja on monia. Some täyttyi tarinoista, kun Keskipohjanmaa julkaisi uutisen urheilutalon mahdollisesta kohtalosta. Eräs muisteli Maukka Perusjätkän keikkabussin lauenneen nelostielle. Tuuraamaan kutsuttiin maanmainio Ratsia Pihtiputaalta. Meno oli hurja, eivätkä kaikki välttämättä edes hoksanneet, että orkesteri oli vaihtunut. Pääasia oli että oli hauskaa. Edessähän oli aikuisuus ja pari pulloa limonadia.

Museon rakennuskulttuurista vastaavat herrat tarkistivat Kauniston kunnon viime tiistaina. Totesivat sen korjauskelpoiseksi ja tuumasivat samalla, että jos Haapajärven Kiilat haluaa rakennuksesta eroon, ei heillä ole keinoja sitä vastustaa. Sikälikin rakennusperinnön vaaliminen on vaikeaa, kuten korjausarkkitehti Raimo Tikka Pohjois-Pohjanmaan vastuumuseosta totesi, että jos rakennus halutaan purkaa, se onnistuu usein, vaikka kohteella olisi kaavassa suojelumerkintä. Kunnalla on kaavamonopoli ja jos kaavaa muutetaan, valitukset harvoin menestyvät.

Näissä vanhoissa yhteisissä rakennuksissa on valtava määrä yhteisesti koettua elämää ja samalla kun rakennus puretaan, kokemukset siirtyvät muistojen bulevardille ja mahdollisesti raihnaisiin valokuva-albumeihin. Sitäkin voi kysyä, millainen kulttuurikansa sellainen on, joka mieluummin aina vain purkaa vanhaa ja rakentaa uutta. Eikö vanhasta kulttuurista voisi säilyttää edes jotain tuleville polville. Minun mielestäni kaupunki, jossa on uutta ja vanhaa sulassa sovussa, on parempi kuin kaupunki, jossa on vain muovista uutta ja upeata.