Lukijan mielipide: Pääministerin ulostulo käsittämätön! – Liikunta- ja urheilutoimiala on valmis kantamaan yhteiskuntavastuun, mutta ei pääministerin ehdottamalla tavalla

Veikkausvoittovarjojen hupentuessa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi viikolla toimialansa

määrärahojen supistuksista, jotka olisivat 43 miljoonaa euroa yhteensä.

Liikunta ja urheiluväelle tuo ei sinällään ollut yllätys, vaikka olikin ikävä uutinen. Sen sijaan kulttuuriväki pääministerin johdolla otti vahvasti kantaa tuleviin supistuksiin STT:lle antamassaan haastattelussa, josta Keskipohjanmaa uutisoi 15.10.2021 seuraavasti: mielestäni tämän viikon keskustelu on ollut erittäin vahingollinen. Se on ollut valitettavaa ja se on aiheuttanut aivan tarpeetonta huolta ja suuttumusta kulttuurikentässä sanoo Marin. Myöhemmin Marin vielä tarkensi, 18 miljoonan kulttuurin määrärahasupistus on peruttava, jota kannanottoa tuki SDP, vihreät ja vasemmisto. Aivan käsittämättömälle tuntuu, ettei pääministeri ottanut millään tavalla kantaa liikunnan ja urheilun ennakoitaviin määräraha supistuksiin, vaikka liikunta ja urheilu koskettaa miltei kaikkia suomalaisia jollain tapaa.

En missään tapauksessa halua vastakkain asettelua kulttuuriväen kanssa tässä kohtaa vaan toivon ja suorastaan vaadin nyt alueemme ministereiltä ja kansanedustajilta jämäkkyyttä ja tasapuolista kohtelua mahdollisiin määrärahasupistuksiin. Liikunta- ja urheilutoimiala on valmis kantamaan yhteiskuntavastuun, mutta ei pääministerin ehdottamalla tavalla. Paras vaihtoehto olisi tietenkin kaikille, että koronan vuoksi kulttuuri, liikunta- ja urheilutoimialaa elvytettäisiin vielä vuosi, vaikka velkarahalla tarvittaessa, se olisi kaikkien yhteinen etu ja sitä toivomme me omalla toimialallamme.

Reijo Alakoski

Puheenjohtaja

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry