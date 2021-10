Lukijan mielipide: Pandoran lippaan avaaminen haisee pitkään

Kun jokin ryhmä yhteiskunnassa ottaa elämäntavakseen rosvoamisen, se luo ennen pitkää oikeusjärjestelmän, joka oikeuttaa rosvoamisen ja moraalikoodiston joka ihannoi sitä.

Frederic Bastiat oli täydellisen vapaan markkinatalouden kannattaja, mutta siinäkin korosti kohtuullisuutta. Ollaanko jo tässä tilassa, että tiedonvälitys on lääpällään luksuselämään. Ihannoidaan superrikkaiden elämää ilman, että kyseenalaistetaan miten omaisuus on hankittu.

On luotu käsitys ettei jonkun miljonäärin miljoonat ole keneltäkään pois. Juuri tämä kuuluu moraalikoodistoon joka on muuttunut. Jos rikastuu demokraattisen yhteiskunnan sisällä ja noudattaa sen lakeja ja omaisuus palvelee yhteiskuntaa työpaikkoina ja liikevoitto rahoittaa investointeja, niin vaikka asuu vähän leveämmin tuskin kannattaa kadehtia. Yleensä uusrikkaat tekevät työtä, niin paljon etteivät ehdi kellua huvijahdeillaan maailman merillä. Toinen sukupolvi on arvoitus.

On käynyt ilmi että suomalaisiakin liikeihmisiä on parisataa siirtänyt veronkiertotarkoituksessa varojaan veroparatiiseihin. Onneksi suomalaisia poliitikkoja ei listoilta löytynyt.

Venäjän korkein eliitti, monet vaaleilla valittuja, on suorastaan rosvonnut valtiolta. Tätä kautta kansalle kuuluvia varoja, ei ainoastaan kesämökin tonttia ostaakseen vaan miljardikaupalla. On selvää, että Venäjän kansa on lukutaitoista eikä heillä ole, niin suljettu tiedonvälitys ettekö nämä varojen varkaudet tule puheiden aiheiksi. Toivoa sopii, ettei vallan vaihto vaadi kalashnikov-pauketta. Heillä on työmaata riittävästi muutenkin, kun lahjonta on mennyt koko yhteiskunnan läpi.

Ainoastaan EU on kykenevä sulkemaan rahavirrat veroparatiiseihin. Siinä on kantona kaskessa muutamien EU-jäsenmaiden johtavien poliitikkojen sekaantuminen veroparatiisien hämärätoimintaan. Ongelma on, kun EU:ssa vaaditaan päätöksenteossa yksimielisyyttä.

Ihminen on luomakunnassa erikoisella mielellä varustettu ja ei mikään omaisuuden määrä ole riittävä. Hamsteri on vähän sinnepäin, minkki ja ahma tappavat innoissaan enemmän kuin jaksavat syödä kerralla. Yleensä pedot jatkavat pyyntiä vasta kun entinen eväs loppuu. Omatuntoa koettelee pedofiilien hakeutuminen papeiksi katolisessa kirkossa ja Afganistanin ajautuminen humanitääriseen kriisiin sotimisen seurauksena.

Jos ihmisen ymmärrys hyvästä ja pahasta horjuu niin se on vakavampi asia.

Lehtosen Kalle

Ylivieska