Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ajotaidon arviointi on mutkikasta, koska ajamiseen liittyy paljon asioita – Pääseekö itse kauppareissulle tai kylään

Ajotaito muuttuu elämän aikana useaankin otteeseen. Siihen vaikuttavat monet asiat. Usein ollaan huolissaan nuorten miesten ajotyylistä ja onnettomuusalttiudesta. Ikääntyvien kuljettajien ajokyky ja sen heikkeneminen on kenties hienovaraisempi ongelma.

Käytännön kokemuksesta tietää, että ajotaito paranee harjoittelemalla, mutta ihmisillä on myös epärealistinen käsitys omasta ajotaidostaan. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä uskoo olevansa keskimääräistä parempia kuljettajia.

Liikenneturvan kyselyn mukaan autoilijat kuvittelevat myös huolehtivansa muun muassa turvavälistä, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oikeuksista ja paremmin kuin muut. Liikenteessä näkee myös paljon aggressiivista käyttäytymistä, vaikka varsinaisesta liikenneraivosta ei olisi kysymyskään. Jokainen tietää, miltä tuntuu, kun takana oleva ei siedä rajoitusten mukaan ajamista.

Ikääntymisen ja sairauksien vaikutus ajamiseen on vielä oma lukunsa verrattuna ajoasenteisiin. Neurologi ja liikennelääkäri Mikael Ojala muistuttaa lauantain Keskipohjanmaassa tosiasiasta, jonka mukaan ihminen itse ei usein edes huomaa eikä osaa arvioida oman ajokykynsä puutteita – erityisesti, jos kyky käsitellä ja omaksua uutta tietoa on rajoittunut. Liikennelääkärin mukaan ihmisellä voi olla vakava aivosairaus kuten alkava alzheimer, mutta silti hänen arvionsa omasta ajokyvystään on vielä täysi kymppi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Milloin ajamisesta tulisi luopua ja miten siitä olisi hyvä puhua? Iäkkäiden ihmisten läheiset saattavat huolestua ajotaitojen heikkenemisestä syystä tai joskus syyttäkin. Ei ole olemassa selkeätä ikärajaa, milloin autoilu pitäisi lopettaa. Osa ihmisistä ajaa huonosti koko ikänsä.

Liikennelääkäri Ojala neuvoo tarkkailemaan pieniä merkkejä, jotka voivat viitata ajokyvyn heikkenemiseen jo ennen kuin tilanne ehtii kärjistyä. Yksi merkeistä on, että kuljettajalle alkaa tulla paljon pieniä kolhuja ja naarmuja. Huolestua pitää myös, jos kuljettajan suunnistustaidot tuntuvat äkisti heikentyneen.

Geriatri Jenni Vire Trinitas Lääkäritalosta Turusta arvioi Ajoterveys ja ajokyky -koulutustilaisuudessa lokakuussa, että jokaisessa ajoterveystarkastuksessa pitää arvioida ihmisen kognition taso, liikennenäön tarkkuus sekä motoriikka, esimerkiksi, kääntyykö pää riittävästi. Vire muistuttaa myös muun muassa diabeteksen vaikutuksesta.

Ajamiseen ja omaan autoon liittyy monenlaisia asioita, ja siksikään ajokortista tai ajamisesta ei ole helppo luopua. Kuinka hoidetaan käytännön asiat ilman autoa: käydään kaupassa, lääkärissä tai kylässä. Itsenäisyydellä ja toimintamahdollisuuksilla on merkitystä jokaisessa elämänvaiheessa. Siksi autoilusta luopumisesta tulee puhua ajoissa ja kuitenkin ymmärtäen, miten isosta muutoksesta voi olla kysymys.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.