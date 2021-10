Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Veitsenterältä kohti parempaa koronatilannetta? – rokotuksien ottaminen on vastuun kantoa niin itsestä kuin lähimmäisistä

Hätäjarrun vetäminen on viime päivinä noussut yhä vahvemmin esiin kotimaisessa koronakeskustelussa. Syy on selvä: sairaalakuormitus on syksyn edetessä kasvanut ja päivittäisten tartuntojen määrä on pysynyt korkealla.

Hallituksen pääministeri Sanna Marinin (sd.) suulla asettama 80 prosentin rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneiden keskuudessa ei ole täyttynyt, mutta ei siitä toisaalta hirveän kaukana enää olla. Keskiviikkona rokotuskattavuusprosentti oli tasan 76.

Toinen puoli asiaa on, että erittäin iso osa suomalaisista on edelleen – syystä tai toisesta – ilman ensimmäistäkään piikkiä. Juuri tämä joukko kuormittaa kaikkein raskaimmin sairaaloita. Juuri tämän porukan vuoksi sairaalat ovat joutuneet laittamaan toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen eli lykkäämään kiireettömiä leikkauksia.

Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Se on selvä asia. Yhtä selvää on, että ei-terveydellisistä syistä rokotteen ottamatta jättäminen on vastuutonta toimintaa. Jos rokottamaton ihminen sairastuu ja joutuu sairaalaan, totta kai hänet hoidetaan ja hänet pitää hoitaa. Siitä ei ole kahta puhetta. Vältettävissä olevan vakavan sairastumisen riskiä ei kuitenkaan pitäisi millään ei-terveydellisellä perusteella ottaa.

Se on toki käynyt selväksi, että erilaiset rokotevastaiset salaliitot eivät maailmasta lopu. Eivätkä näihin salaliittoihin uskovat ihmiset. Jos joltain oikeasti edelleen puuttuu rokotuksiin liittyvää tietoa, sitä on kyllä saatavissa. Turhan pelon vallassa ei rokotepiikkiä pidä jättää ottamatta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Iso kysymys on, avattiinko Suomi sittenkin liian aikaisin? Oliko taloudellinen ja poliittinen paine niin kertakaikkisen kova, että kansakuntana Suomi otti – tai tuli ottaneeksi – liian suuren kollektiivisen riskin? Se on sitten näyttänyt laukeavan ikävällä tavalla.

Koronaepidemia on Suomessa ollut lukuisia kertoja ”veitsenterällä”. Jopa niin usein, että ilmauksen käyttäminen on aiheuttanut irvailua. Parin viime viikon aikana veitsenterällä todellakin ollaan oltu. Aivan varmasti hallituksenkin piirissä on ollut vakavaa pohdintaa ns. hätäjarrun vetämisestä.

Alkuviikon luvut voivat tietysti muuttua hyvin nopeasti taas huonompaan suuntaan, mutta sairaalakuormitus on viime päivinä hellittänyt monilla alueilla. Myös päivittäisten tartuntojen määrä näyttää kääntyneen laskuun.

Keski-Pohjanmaalla tilanne on edelleen vakava, mutta vaikuttaisi viime aikoina vakiintuneen. Toki aivan liian korkealle tasolle, mutta oleellisinta on tautitilanteen ja sairaalakuormituksen nousun taittuminen.

Jos uutta takapakkia orastavasta toiveikkuudesta huolimatta tulee, uudet rajoitustoimet ovat välttämättömiä. Olkoon niiden lähtökohtainen kynnys kuinka korkea tahansa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.