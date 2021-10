Kun jälleen on lämmin valoisa kesä takana, se on vaihtunut pimeään syksyyn ja talven odotukseen. Aina on syksyyn kuulunut täällä Suomessa myös se, että ihmisiä muistutetaan edessä olevista kriiseistä. Myös nyt. Ilmastokriisi on jo kestoaihe, joten lisäksi tarvitaan muutakin. Nyt on tullut puheeksi myös energiakriisi. Varsinkin sähkön hinnan osalta.

Sähkön hinnan pelätään nousevan, ja syypäätä kovasti etsitään. Onko se öljyn hinta vaiko se, ettei Venäjä pysty tai halua toimittaa maakaasua tarpeeksi. Sähkön hinta on nousussa lähinnä siksi, että sen kulutus kasvaa nopeammin kuin tuotanto. Ja siksi tuntuu oudolta kun samaan aikaan ollaan huolissaan teollisuuden kilpailukyvystä, niin innolla markkinoidaan sähköautoja ja polkupyöriä. Kaupunkien kaduille tulleista turhista leluista kuten sähköpotkulaudoista ja skoottereista nyt puhumattakaan.

Sähkön uskotellaan olevan liikenteessä aivan puhdasta energiaa, unohtaen, että ei mikään ihmisen tuottama energia ole puhdasta eikä ongelmatonta. Myös se, ettei Suomi ole sähkön suhteen suinkaan omavarainen ja mitä enempi sitä täällä kulutetaan, sen enempi sitä joudutaan ulkoa tuomaan. Eikä tämä tuontisähkö ole aina puhdasta.

Raha on nykymaailmassa kaupankäynnin väline, ja ihmisiä voidaan ohjata ostamaan mitä vain. Myös hyvää omatuntoa. Jotenkin tuntuu, ettei liikenteen sähköistämisen tarkoitus ole suinkaan planeetan pelastaminen, vaan rahan kerääminen hyväuskoisilta parempaan talteen.

Kun puhutaan siitä, kuinka voitaisiin matkustaa ympäristöä säästäen, unohdetaan usein se paras vaihtoehto. Se ei ruoki talouskasvua. Mikä on uusi uskontomme? Kotimaassa se on juna.

Mutta kun haluaa matkustaa Suomesta Saksaan ja siitä edelleen Eurooppaan, on vihrein valinta Helsingistä tai jostain muusta satamasta laiva Saksaan. Etenkin, jos menee ilman omaa autoa. Alukset ovat päätarkoitukseltaan rahtilaivoja ja kulkevat reiteillään. Joka tapauksessa oli matkustajia tai ei. Ei myöskään ihmisten paino juuri niiden polttoaineen kulutukseen vaikuta. Pohjois-Saksasta on sitten hyvä matkustaa minne tahansa Euroopasta, vaikka ympäristöystävällisellä junalla. Tämä toki vaatii myös aikaa.

Kari Nivala,

Kannus