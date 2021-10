Kalajoen koronatilanne on parempi tartuntalukua 24 sairastunutta ja joista 2 sairaalassa, kaikki tartunnansaaneet ja altistuneet saatu eristyksiin - Katso videolta vs. ylilääkäri Mervi Mannisen haastattelu ja ohjeet!

Kalajoen terveyskeskuksen vs. ylilääkäri Mervi Manninen kertoo, että Kalajoen koronatilanne on paljon parempi kuin mitä lukujen perusteelta maallikosta saattaisi näyttää. Kalajoen sunnuntain 17. lokakuuta JHT Akatemia - Utajärven Urheilijat -jääkiekkopelistä lähtenyt koronatartunta- ja altistusrypäs on saatu terveysviranomaisten hallintaan.

– Kaikki tartunnan saaneet ja altistuneet jäljitettiin ja laitettiin eristyksiin nopeasti. Ei tarvitse pelätä, että kylillä niin sanotusti juoksentelisi tartunnan saaneita tautia levittämässä. Kalajoella ihmisten on mahdollisuus jatkaa normaalia elämää ja kulkea kaupoissa ja tapahtumissa. Tänne voi myös matkailijoita tulla ilman, että tarvitsee pelätä koronatilannettamme.

Jääkiekkopelin jälkeen tartuntoja Kalajoella löytyi JHT-joukkueeseen liittyen yhdeksältä pelaajalta ja kolmelta toimitsijalta ja katsomon kahdelta henkilöltä 20. lokakuuta alkaen. Sen jälkeen tauti on levinnyt Mannisen mukaan odotetusti sairastuneiden lähipiirissä 10:een henkilöön. Lisäksi jääkiekkopelin tartunnanketjun ulkopuolisia tartuntoja on löydetty 2.

Yhteensä tartuntoja on Kalajoella löydetty tuon toissasunnuntain jääkiekkopelin jäljiltä 24, kun THL:n mukaan Kalajoen tartuntojen kokonaisluku oli keskiviikkona 119. Ennen JHT-peliä Kalajoella on ollut viime viikkoina vain yksittäisiä koronatartuntoja. Jääkiekkopeliin liittyvästä altistusketjusta Manninen odottaa enää muutamia lisätartuntoja.

- Tapahtumasta leviämään lähtevät tartunnat ovat pysyneet Kalajoella harvinaisina. On vain kaksi aiempaa tapausta. Kesällä yhtenä ja samana viikonloppuna tartunnan sai useampi henkilö Beachfutiksen ja Merisärkän tapahtumista. Siinä tartunnan saaneiden ja altistuneiden jäljitys ei onnistunut kovin helposti, koska niissä oli eri puolilta Suomea tullutta väkeä. JHT-peli oli niin rajattu tapahtuma osallistujiltaan, että jäljitykset onnistuivat niin Kalajoella kuin Utajärvellä.

Manninen arvioi, että tartunta JHT-joukkueen pelaajiin ja toimitsijoihin tuli Utajärven joukkueen sairastuneista. Katsomotartunnan epäillään aiheutuneen Utajärven sairastuneesta huoltajasta, joka istui katsomossa.

– Onneksi valtaosa JHT:n pelaajista, huoltajista ja valmentajista oli rokotettu. Se tarkoittaa sitä, että odotettu sairastuminen on lieväoireinen ja taudin leviäminen ei ole niin herkkää, vaikka kyse on todennäköisesti deltavariantista. Rokotettu ei sairastu yhtä helposti eikä levitä tautia yhtä herkästi kuin rokottamaton. Sairastumisia Kalajoelle Utajärvi-pelistä tuli odotettua enemmän, koska siinä oli paljon kiivaita lähikontakteja. Oli huonoa tuuria. Jos olisi ollut rauhallisempi peli, tartuntoja ei olisi tullut niin paljon kuin mitä tuli, Manninen kertoo.

Kaksi sairastuneista on joutunut sairaalahoitoon. Toista hoidetaan terveyskeskuksessa ja toista Oulun yliopistollisessa. Kumpikin on yli 50-vuotias henkilö, mikä selittää vakavampaa sairastumista. Heidän tilanteensa oli eilisten tietojen mukaan kohtuullisen hyvä.

– Korona-aikana kalajokisia on sairaalahoitoon joutunut yhteensä seitsemän henkilöä. He kaikki ovat olleet yli 50-vuotiaita, mukana on rokotettujakin. Yksi kalajokinen on joutunut teholle, mutta vain yhdeksi päivää. Kukaan kalajokinen ei ole kuollut koronaan.

Syynä Kalajoen kokonaisuutena ottaen hyvään koronatilanteeseen vs. ylilääkäri Mervi Manninen pitää sitä, että rokotekattavuus on hyvä ja kalajokiset seuraavat ja noudattavat viranomaisohjeita hyvin.

– Rokotekattavuus Kalajoella on yli valtakunnallisen 80-prosentin suosituksen, vanhimmassa ikäluokassa se on käytännössä sata, ja nuorimmassa 12-19-ikäluokassakin menossa yli 80 prosenttia.

Manninen suosittaa, että kaupassa kävijät muistaisivat mennen tullen pestä hyvin kätensä. Maskipakkoa Kalajoella ei ole. Maskin käyttämistä Manninen suosittaa tilaisuuksissa, joissa joutuu toisia ihmisiä lähelle ja on pisaratartunnan vaara. Tapahtumissa käymistä voi hänen mukaansa Kalajoella jatkaa.

– Viikonlopun jääkiekkopeliä ei JHT-Akatemian joukkueella ole Oulussa, kirjoitin siitä suosituslapun annettavaksi jääkiekkoliitolle. Vielä on sairastuneita pelaajia, joilla ei ole 10 päivän eristysaika täyttymässä peliin mennessä.

Rokottamattomille koronaoireisille Manninen suosittaa hakeutumista silloinkin testiin, jos oireena on vain tavallista kovempi päänsärky. Lieväoireisille rokotetuille voi riittää omaehtoinen eristysaika, jonka voi sopia työnantajan kanssa esimerkiksi etätöinä tai omailmoituksella sairauspoissaolona töistä.

– On flunssaakin paljon liikkeellä. On käynyt niin, että pelkkää flunssaa epäilleet ovat kokeneet testissä yllätyksen: on ollut korona.