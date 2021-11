Paikallinen Soundi -podcastissa Suuri Magellanin Pilvi ja yhtyeen biisi Mä lennän asteroidilla

Viidennessä Manu Kujalan podcastista esitellään Suuri Magellanin Pilvi, jonka edeltäjä on vuonna 2009 perustettu Miami Wiseguys. Podcastissa jäsenet pohtivat, että soittelevat suomirokkia, genrestä voi ajatella monenlaista Yhtyeen vaikutteet tulevat Amerikan mantereelta ja kieli on se, mikä tekee yhtyeestä suomirokkia soittavan kokoonpanon. Tyyli on kuitenkin kantrihtavaa.

Bändihistoria on erikoinen kun jäsenistä kolme on veljeksiä. Miami Wiseguys teki kaksi levyä, ja päätös uudistua tehtiin vuonna 2016, kun julkaistiin viimeinen levy. Sen jälkeen bändissä kevennettiin soundia ja vaihdettiin kieli suomeen ja päätettiin soittaa pelkästään omaa musiikkia. Nimeksi vaihtui Suuri Magellanin Pilvi.

Yhtyeessä soittavat: Olli-Pekka Hylkilä, laulu, Janne Ylikorpi, basso, Mikko Änäkkälä, rummut, Tatu-Antti Hylkilä, kitara ja Tuukka Hylkilä, kitara.

Keskipohjanmaa julkaisee Manu Kujalan Paikallinen Soundi -podcasteja nettisivuillaan maanantain digi- ja tiistain näköislehdessä. Podcast kertoo kokkolalaisista, joita yhdistää musiikki. Kyse voi olla yksittäisestä artistista tai punk-yhtyeestä ja kaikesta siltä väliltä. Ikärajaa ei ole, vain musiikilla on merkitystä.

Jaksot ilmestyvät Keskipohjanmaan lisäksi Kokemus ry:n Youtube-kanavalle ja musiikkipalvelu Spotify:ssä.