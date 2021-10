Lukijan mielipide: Vainoavat vallan väärinkäyttäjät

Kaustisen-Ullavan seurakunta, Ullavan helluntaiseurakunta ja Marttyyrien ääni ry järjestivät sunnuntaina 17.10 unohtumattoman elokuvaillan Ullavan seurakuntakodilla. Kiitos siitä! Tositapahtumiin perustuva elokuva, Kidutettu Kristuksen tähden, kertoi romanialaisen pastori Richard Wurmbrandin elämästä. Salainen poliisi pidätti hänet Romanian ateistisen kommunistihallinnon aikana. Syyte oli kristittyjen kokoontumisten johtaminen sekä evankeliointi. Wurmbrand kertoi Kristuksesta myös joillekin venäläisille sotilaille, jotka mielellään kuuntelivat evankeliumia. Vankilassa Wumbrandia pahoinpideltiin monin tavoin ja vaadittiin paljastamaan muiden maanalaisen seurakunnan jäsenten nimiä, mitä hän ei tehnyt. Vapauduttuaan 14 vuoden jälkeen vankilasta hän jatkoi entistä työtään. Wurmbrandin kokemuksista on kirjoitettu Marttyyrien ääni ry:n julkaisema kirja.

Elokuvaillan aluksi Marttyyrien ääni ry:n toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen kertoi, että kristityt ovat eniten vainottu ryhmä maailmassa. Heitä tapetaan, vangitaan ja kidutetaan. He menettävät usein työpaikan uskonsa tähden jne. Afganistanissa talebaneilla on nimilista kristityistä. He kulkevat ovelta ovelle ja löytäessään kristityn tappavat tämän, ellei hän luovu uskostaan.

Heti uuden viikon alussa Yle-uutiset kertoi, että tappaminen on lopetettu Afganistanissa. Kysyin asiaa Marttyyrien ääni järjestöltä ja tässä osa vastauksesta: ”Äskettäin yhdysvaltalaisen CNN-televisiokanavan reportterit pääsivät tapaamaan Afganistanin ”Hyveiden edistämisen ja paheiden torjumisen viraston” johtajaa. Hän sanoi ministeriönsä ohjaavan uskonnollista poliisia olemaan ”maltillinen” rangaistuksissaan ja toimissaan. Kuitenkin hän myös sanoi, että taleban toimii sharia-lain mukaan. Ja sharia-lain mukaan islamin hylkäävän kohtalo on selvä: jos hän ei palaa islamiin, hänet on tapettava. Joten on vaikea uskoa, että islamista kristinuskoon kääntyneet eivät enää olisi hengenvaarassa, jos talebanit löytävät heidät.”

Rauhanomainen kristinusko haastaa vahvasti vallan väärinkäyttäjiä.