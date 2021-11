Lukijan mielipide: Yksityistiet, Suomen kansantalouden selkäranka

Suomessa on yksityisteitä kaikkiaan noin 360 000 kilometriä. Noin 90 000 kilometriä on sellaisia yksityisteitä, joiden varrella on pysyvää asutusta. Rakennettuja metsäautoteitä on arviolta 120 000 kilometriä sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä noin 110 000 kilometriä.

Yksityistie eli yksityinen tie on tie, jonka omistaa ja jota ylläpitää jokin muu toimija kuin julkinen valta. Näitä teitä omistavat ja ylläpitävät esimerkiksi yksityiset henkilöt sekä näiden yhteenliittymät ja yritykset.

Yksityisteiden merkitys kansantaloudelle on todella mittava. Esimerkiksi metsäteollisuus on Suomen viennin veturi ja suomalaiset metsäteollisuusyritykset elävät viennistä. Metsäteollisuuden viennin arvo on yli 10 miljardia euroa. Suurin osa, voisikin sanoa että lähestulkoon kaikki metsä- ja biotalouden raaka-aineet lähtevät yksityisteitä pitkin tai kulkevat yksityistien taikka teiden läpi. On erittäin tärkeää näidenkin esimerkkien kannalta, että esim. metsäautotiet ovat ympäri vuoden, myös kelirikkoaikana, liikennöitävässä kunnossa.

Yksityisteiden kunto on myös huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeä. Elintarvikkeiden kulku "pellosta sekä navetasta pöytään" vaatii toimivan ja hyväkuntoisen yksityistieverkoston. Usealle teollisuuden toimialalle yksityistiet ovat välttämättömiä raaka-aineen hankinnassa, myös sähkö ja televerkkoja ylläpidetään yksityisteitä käyttäen.

Myöskään kaupungistuminen ei ole mahdollista ilman yksityisteitä, sillä maaseutu ja kaupunki ovat yhä enemmän riippuvaisia toisistaan.

Yksityisteiden varsilla sijaitsee myös suurin osa suomalaisten lomamökeistä ja -asunnoista. Loma-asumisen ja mökkeilyn merkitys yhteiskunnalle on huomattava. Talous- ja työllisyysvaikutukset ovat noin 7 miljardia euroa ja noin 80 000 työpaikkaa eli yhtä mökkikiinteistöä kohti 10 000 euroa ja 0,11 työpaikkaa.

Voisikin sanoa, että hyvä yksityistieverkko liikuttaa koko Suomea ja luo edellytykset hyvinvoivalle taloudelle. Tieverkkomme on yksi kolmesta merkittävimmästä kansallisvarallisuudesta asuntojen ja metsien ohella.

Kun yksityistietä ei päästä huonoon kuntoon, myös sen korjaaminen on kymmenen kertaa halvempaa. Hyvin hoidettu tie säästää myös ympäristöä, koska huonokuntoinen tie voi jopa tuplata liikenteen päästöt tai pakottaa pitkille kiertoreiteille.

Hyvä yksityistieverkko osaltaan mahdollistaa paremman tulevaisuuden.

Miksikö kirjoitan tästä? Näinä aikoina kunnat tekevät talousarviotaan seuraaville vuosille. Moni kunta on avustanut yksityisteitä joko rahallisesti tai osittain työnä, esim. vastatakseen niiden yksityisteiden, joiden varrella pysyvää asutusta, talvikunnossapidosta. On myös tullut vastakkaisia mielipiteitä ko. avustusten tarpeellisuudesta, joka taas on erittäin lyhytkatseinen ajattelutapa.

Kunnanvaltuutetut ovat viime kädessä niitä, jotka tällekin asialle siunauksen antavat. Pidetään huoli joka kunnassa, että elämisen ja yrittämisen edellytykset täyttyvät tältäkin osin, ja koko maakunta pysyy vireänä ja asuttuna!

Timo Pajala,

kaupunginvaltuutettu (kesk.),

Kannus