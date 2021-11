Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ilmastokokouksen viesti on tarkoitettu meille kaikille

YK:n ilmastokokous on meneillään Skotlannissa, ja kokous saa onneksi huomiota koko maailman mediassa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja ilmastokriisin ja sen seurausten ratkaisemiseksi. Paikalla on valtavan vaikutusvaltainen joukko maailman johtajia.

Ilmastokokouksessa valtuuskuntien on määrä tarkistaa ja päivittää Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksessa vahvistetut tavoitteet. Monien valtioiden odotetaan ilmoittavan kokouksessa myös uusista päästöleikkauksista. Pariisissa sovittiin, että maapallon keskilämpötilan nousu pitäisi saada pysymään selvästi alle kahdessa asteessa. Tavoite on rajata nousu 1,5 asteeseen.

Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat moninaiset ja vakavat. Kun noin 42 miljoonaa ihmistä on vaarassa nälkiintyä, on hätähuuto kuultava. Kuivuuden ja nälänhädän seuraukset koskevat meitä kaikkia, vaikka myötätunto puuttuisi. Kunnianhimon astetta on syytä korottaa, kun tiedosta ei ole puutetta.

Kokous ei koostu pelkästään valtiopäämiehistä vaan paikalla on myös esimerkiksi tunnettuja aktivisteja kuten Greta Thunberg ja Vanessa Nakate. Ilmastoaktivistit julkaisivat viime perjantaina avoimen kirjeen maailman medioille. Thunbergin ja Nakaten mukaan vauraan pohjoisen pallonpuoliskon tiedotusvälineet raportoivat enemmän ilmastokriisin oireista kuin itse taudista. Siksi jokaisen ilmastokriisiin liittyvän jutun pitäisi liittää mielikuva tikittävästä kellosta, Thunberg ja Nakate kirjoittavat.

Yksi kokouksen osallistujista on tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka pitää oman puheenvuoronsa tiistaina.

Ilmastoaktivistit ovat oikeassa, kun eivät hyväksy toimenpiteiden siirtämistä hamaan tulevaisuuteen. Esimerkiksi Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2050 mennessä. Suomen hallituksen tavoite on sitä tiukempi: vuosi 2035. Nämä ajankohdat eivät tarkoita, että aikaa on paljon. Ilmastokokouksen anti on tarkoitettu meille kaikille.

