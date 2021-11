Pohjanmaan koronatilanteessa valoa tunnelin päässä: Tartuntamäärät ja ilmaantuvuusluku laskussa, rokotuskattavuus parantunut

Pohjanmaan koronavirustilanne on osoittanut jonkin verran rauhoittumisen merkkejä voimassa olevien ohjeiden ja suositusten myötä. Virustilanne on kuitenkin edelleen hankala etenkin alueen pohjoisissa osissa, minkä vuoksi Pohjanmaa jatkaa viruksen leviämisvaiheessa.

Viikoittaisten tartuntojen määrä on ollut Pohjanmaalla laskusuuntainen kahden viikon aikana. Viime viikolla tartuntoja todettiin yhteensä 61, sitä edeltävällä viikolla 81. Tätä edeltävällä viikolla tartuntoja todettiin yhteensä 115.

Ilmaantuvuusluku on laskenut ja oli tiistaina 77. Kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli 153. Alueen tartuntatapauksista 75 prosenttia on pystytty jäljittämään.

Suositus kasvomaskien käytöstä jatkuu Pohjanmaalla marraskuun loppuun saakka. Suositus perustuu alueen virustartuntojen tilannekuvaan. Kasvomaskisuositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä eli myös koulujen ja oppilaitosten oppilaita ja opiskelijoita 6. luokasta lähtien.

Maskia suositellaan käyttämään aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, työyhteisöissä sisätiloissa, aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä esimerkiksi kaupoissa. Suositus on voimassa Pohjanmaalla.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kannustaa väestöä vahvasti koronarokotteen ottamiseen. Alueen rokotuskattavuus on noussut vähitellen, ja rokotukset etenevät kansallisesti verrattuna hyvin.

Pohjanmaan väestöstä 69,9 prosenttia on saanut kaksi koronavirusrokotetta 2.11. mennessä. Yhden rokotteen saaneita on 74,9 prosenttia. Yli 12-vuotiaissa yhden rokotteen saaneita on 86,3 prosenttia ja kahden rokotteen saaneita 80,2 prosenttia.