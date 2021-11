Lukijan kirjoitus: Keskipohjalaiset osaavat kirjoittaa

Kulttuuripiirien keskusteluissa ja eri taiteen lajien analyyseissä todetaan usein, että Keski-Pohjanmaa on kirjallisuudessa harmaata aluetta. Näin on, niin valtakunnan tasolla kuin

omassa maakunnassakin. Musiikkia, kuvataidetta, teatteria ja elokuvaakin ylistetään toki aivan aiheellisesti, mutta kirjallisuus jää usein huomioimatta. Se on jotenkin pinttynyt myytti, ettei keskipohjalaiset osaa kirjoittaa. Todellisuudessa kuitenkin on useita satoja keskipohjalaisia kirjoittajia, joiden teoksia on julkaistu.

On tietysti jatkuva kiistelyn aihe, missä menee kirjailijan ja kirjoittajan raja. Ammattikirjailijaksi nouseminen suurten kustantamoiden julkaisemilla romaaneilla tai tietokirjoilla on todella vaikeaa ja onnistuu kirjoittajien määrään suhteutettuna vain harvoilta. Onneksi maassamme on paljon pienkustantamoita, joiden seulan läpi on helpompi päästä. Näistä mahdollisuuksista huolimatta monen hyvänkin romaanin tai runokirjan kirjoittajan haave saada teoksensa kaupallisen kustantamon julkaisemaksi jää toteutumatta.Silloin mahdollisuudeksi jää omakustanne.

Tätä mahdollisuutta ovat myös monet keskipohjalaiset käyttäneet niinhyvällä menestyksellä, että heitä voidaan nimittää kiistatta kirjailijoiksi. On paljon omakustanne kirjoja, jotka kilpailevat luettavuudessa ja mielenkiinnossa yhtään häviämättä ammattikirjailijoiden teosten kanssa.

Maakunnan lukemisen ja kirjallisuuden harrastajilla on ensi lauantaina erinomainen tilaisuus tutustua keskipohjalaisten kirjoittajien hengentuotteisiin ja niiden tekijöihin Keski-Pohjanmaan ensimmäisillä kirjamessuilla Kokkolan Tullipakkahuoneella. Koolla on yhtä aikaa suurempi joukko

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

keskipohjalaisia kirjantekijöitä kuin koskaan aikaisemmin. Mukana on yhteensä 26 kirjojensa myyjää ja esittelijää. Paikalla on sekä valtakunnan julkkiksia että kotoisia oman elämäntarinansa kansien väliin saattaneita paikallisia. Tarjolla on runoja ja dekkareita, hengellisiä kirjoja, romaaneita ja elämäkertoja. Pöydiltä löytyy myös tietokirjoja ja monia erilaisista harrasteista kertovia teoksia.

Erkki Kujala

yksi messujen järjestäjistä