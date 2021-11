Viljelijät protestoivat keskiviikkona ympäri Suomen myymällä ruokaa tuottajahintaan: Myös Kokkolassa osallistutaan protestiin – "Hetki on lyönyt tehdä todellinen vastuullisuusteko ja pelastaa suomalainen ruokajärjestelmä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisia viljelijöitä edustava SLC järjestävät 17.11.2021 mielenilmauksen maatalouden talouskriisin vuoksi. Viljelijät protestoivat heikkoa asemaansa elintarvikemarkkinoilla myymällä elintarvikkeita tuottajahinnalla.

Tapahtuma järjestetään Helsingin Narinkkatorilla ja kaikkiaan 12 paikkakunnalla ympäri Suomen. Yksi paikkakunnissa on Kokkola. Kaksi tapahtumista järjestetään muuna päivänä. Myytävät ruoka-annokset ja tuotteet vaihtelevat paikkakunnittain.

MTK:n Kantar TNS Agrilla teettämän tuoreen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista olisi valmis maksamaan ruuastaan enemmän, jos hinnankorotus kanavoituisi suoraan viljelijälle.

Maatalous on ajautunut syöksykierteeseen syksyn aikana. Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian, hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti samalla, kun kesän kuivuus on pienentänyt satoa. Viljelijän taloudellinen ja henkinen kestokyky on äärimmillään.

– Markkinat eivät ole kyenneet korjaamaan tilannetta. Nyt kysymys on monilla tiloilla jo akuutista maksukriisistä, sillä maatilojen myyntitulot eivät ole nousseet kustannusten nousua vastaavasti, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

MTK ei käy eikä saa käydä ruuan hintaneuvotteluja. Ruokajärjestelmämme kohtalo ratkaistaan teollisuuden ja kaupan neuvotteluissa.

– Hetki on lyönyt tehdä todellinen vastuullisuusteko ja pelastaa suomalainen ruokajärjestelmä. Onko suomalaiselle kuluttajalle tarjolla vastuullista kotimaista ruokaa niin, että sen tuotanto kannattaa vai haalitaanko maailmalta bulkkieriä, Marttila kysyy.

Kuluttajilla on mahdollisuus osoittaa viljelijöiden protestissa tukensa tuottajille maksamalla halutessaan tuotteista tuottajahintaa korkeampi, reilumpi hinta.

Tapahtumassa on mahdollista laittaa nimensä adressiin kotimaisen ruuantuotannon puolesta. Tuen voi osoittaa myös peukuttamalla tapahtumasivua ja postauksia somessa tai osallistumalla keskusteluun #reilustikotimaista.

Viljelijät haluaisivat suuremman osan tuloistaan markkinoilta. Laadukkain tuotanto EU-keskitasoa alhaisemmin tuottajahinnoin on kestämätön yhtälö. Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten, viljelijät kysyvät.