Rajavartiolaitos: Valko-Venäjältä tuotu Suomeen kymmeniä henkilöitä laittomasti – esitutkinnoissa paljastunut poikkeuksellisen huolestuttava ilmiö



Rajavartiolaitoksella on käynnissä parikymmentä esitutkintaa liittyen laittoman maahantulon järjestämiseen tai sen yritykseen Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Osassa tapauksista maahantulijoiden lopullinen kohdemaa on ollut Suomi, jonne on tuotu henkilöitä muun muassa Liettuan ja Latvian kautta.