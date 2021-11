Lukijan mielipide: Lapsella on oikeus kieleen – Nyt tarvitaan isoa porkkanaa, jotta puheterapiatilanne saataisiin kuntoon Soiten alueella

Kun vanhemmalla tai neuvolassa herää huoli lapsen kielen kehityksestä, voi lapsi saada lähetteen puheterapeutin arvioon. Tällä hetkellä Soiten peruspalveluissa jonot puheterapeutin arvioon ovat noin 6–18 kuukautta, ja kiireelliset saavat harvoin käynnin kolmen kuukauden sisällä. Tämä on todella harmillista, sillä lapsen kieltä ja puhetta oikein tuettuna voitaisiin varmistaa, että lapsen on mahdollista ilmaista itseään ja toiveitaan sekä ymmärtää puhetta ikätasoisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessakin sanotaan: Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Puheterapiatilanne on tällä hetkellä Soiten alueella hyvin heikko. Soiteen on pitkään haettu lisää puheterapeutteja, mutta tilanteeseen ei ole näkyvissä parannusta. Jos lapsi pääsee arvioon ja saa suosituksen puheterapiaan, joutuu perhe seuraavaksi jonottamaan paikkaa kuntouttavalle puheterapeutille. Julkisella puolella ei ole pitkään aikaa pidetty omia kuntoutusjaksoja, vaan asiakas on saanut Soiten palvelusetelin sekä ohjeet terapeutin etsimiseksi. Nyt palveluseteliasiakkaat joutuvat odottamaan omalle lähiterapeutille pääsyä noin puoli vuotta Kokkolassa. Terapioita pyritään nyt toteuttamaan etänä aina kun asiakas on tähän soveltuva. Myös Kelan puheterapiaa hakevat joutuvat odottamaan paikkaa kuntouttavalta taholta. Puheterapian suuri apu on ollut pitkään Oulusta ja muualta viikoittain reissaavat puheterapeutit, jotka toteuttivat kuntoutusta myös Lestijokilaaksossa sekä Perhonjokilaaksossa.

Keski-Pohjanmaalla ei ole tarpeeksi puheterapeutteja. Eikä heitä tänne odottamalla tule, sillä sama tilanne on muuallakin Suomessa. Nyt tarvitaan isoa porkkanaa, jotta puheterapiatilanne saataisiin kuntoon Soiten alueella. Puheterapeuttien houkuttelemiseksi tarvitaan esimerkiksi Soiten, Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan liiton yhteistyötä rekryämiseen sekä tukea puheterapeutin puolison työllistämiseen. Keski-Pohjanmaan tulee olla houkutteleva paikka asua ja elää paluumuuttajille ja lapsiperheille. Kun puheterapiaresurssi on riittävä, voidaan puheterapiapalveluja kehittää. Silloin päästään panostamaan matalan kynnyksen palveluihin, ja kielenkehityksen pulmiin on mahdollista tarttua ajoissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle.