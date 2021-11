Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Ennakkoluuloja kaatamassa – Maku tuottaa sen varsinaisen yllätyksen

Viiniarvio

Alessandro Rivetto Langhe Nebbiolo 2020, Italia, 13,90

Ennakkoluulot saattavat olla viininmaistelijan pahin vastustaja. Kyllä joutui oikein taistelemaan omia käsityksiään vastaan kun tarjolla oli italialainen Langhe Nebbiolo vuodelta 2020. Etiketti on tyylikkään pelkistetty, mutta silti. Nuorihan se on ja luultavasti kauhean hapokasta kirsikkamehua. Onneksi olin tukevasti väärässä.

Viinin tuoksu on kyllä kypsän kirsikkainen, mutta samalla mausteinen ja mustikkainen. Punaviiniksi väri on hieman vaaleampi, mutta se johtuu Nebbiolo rypäleestä eikä tarkoita, että viini olisi jotenkin olemattoman kevyt. Päinvastoin, tuoksussa on kohtuullisesti voimaa ja paahteisuutta.

Tasapainoinen ja pehmeä kokonaisuus sopii hyvin pasta- ja kanaruuille sekä pizzalle.

Maku tuottaa sen varsinaisen yllätyksen. Tasapainoinen ja pehmeähkö kokonaisuus, hapankirsikkaa ja mustikkaa, jonkun verran tammisuutta sekä parkkihappojen karheutta. Ei mitään kovin voimakasta, aluksi jopa vaatimattoman oloinen, mutta kuitenkin siitä löytyy hienoviritteistä marjaisuutta ja intensiteettiä. Jauhelihapasta, kanaruuat ja jopa pizza tykkäävät tästä viinistä, joka ei siis ole suuri makupommi, mutta hyvässä suhteessa näihin ruokiin. Ainakaan se ei ollut sitä mitä pelkäsin. Tämäkin saattaisi olla melko hyvä valinta joulupöytään, ihan vinkkinä.