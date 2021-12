Anni Saaren kolumni: Tehostaminen ei kuulu kouluihin – Kasvaako Suomessa burnout-sukupolvi?

Kun kirjailija ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Tommi Kinnunen kertoi marraskuussa joutuneensa sairauslomalle työuupumuksen vuoksi, alettiin julkisuudessa puhua opettajien kohtuuttomasta työtaakasta.

Koronan alkuaikoina opettajat joutuivat siirtymään nopeasti etäopetukseen, ja sittemmin karanteenien vuoksi on pahimmillaan pidetty yhtä aikaa sekä lähi- että etäopetusta. Lukioissa painetta lisää se, että opetussuunnitelmat on lyhyessä ajassa uudistettu kaksi kertaa.

Paineet kohdistuvat luonnollisesti myös opiskelijoihin. Vuonna 2020 tehdyssä uudistuksessa ylioppilastodistuksesta tuli käytännössä samalla korkeakoulun pääsykoe, sillä todistusvalinnan osuutta kasvatettiin. Pisteissä painotetaan matemaattisten aineiden arvosanoja.

Sitä saa mitä tilaa. Helsingin Sanomien viime torstaina julkaistussa uutisessa todettiin, että lukiolaisten ainevalinnoissa korostuvat nykyisin pitkä matematiikka ja matemaattisen aineet sekä luonnontieteet. Näiden lisäksi aikaa ei riitä humanistisiin aineisiin tai kieliin. Toisen kotimaisen kielen kirjoittaa alle puolet lukiolaisista, lyhyen valinnaisen kielen noin joka seitsemäs.

Pari kuukautta sitten julkaistusta THL:n kouluterveyskyselystä näkee, että paineita ei ole vain lukiolaisilla vaan yhtä lailla ammatillisessa koulutuksessa olevilla nuorilla ja peruskoululaisilla. Koulu-uupumus on lisääntynyt kautta linjan. Osittain tuloksissa näkyy varmasti koronaväsymys, mutta kyse voi olla myös laajemmasta ongelmasta.

Onko tehokkuusajattelu viety liian pitkälle? Onko hyödyn, maksimoinnin ja tehostamisen pakko iskostettu koulujen toimintaan niin, että se vahingoittaa niiden alkuperäistä tehtävää: lasten ja nuorten kasvun tukemista?

Puhuin äskettäin Tampereella työskentelevän sanataideohjaajan kanssa, joka kertoi monien lasten olevan aluksi arkoja käyttämään työpajoissa mielikuvitustaan. He ovat tottuneet siihen, että tehtäviin on aina jokin oikea vastaus. Kun he pajoissa ymmärtävät, että niin ei olekaan, vaan sanataiteessa kaikki on mahdollista, he innostuvat aivan uudella tavalla.

Tämä kuulosti surulliselta. Onko todella niin, että kasvatamme täällä Suomessa lapsia, joille luovuus on vierasta?

On aivan turha puhua innovaatio-Suomesta, jos tulevasta sukupolvesta osa on jo parikymppisinä burnoutin partaalla. Tehokkuuden vaatimuksesta pitää kerta kaikkiaan luopua, kun on kyse lasten ja nuorten kasvamisesta.