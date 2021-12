Jukka Aniaksen kolumni: Joskus sentään hyviäkin uutisia koronasta

Otsikkoon täytyy heti alkuun liittää varoittava selitysosa. Hyvät uutiset koskevat koronaa, mutta vain niin kauan kuin jälleen tulee huonoja. Siihen tämä viruksen pirulainen on niin ammattilaiset kuin meidät maallikotkin opettanut.

Eletään tällä varauksella vaikka sitten myöhemmin suloiseksi itsepetokseksi osoittautuva hetki hyvien uutisten lämmössä.

Kun koronaviruksen uusin muunnos, omikroniksi nopeasti kastettu, havaittiin, tunnelmat olivat synkät maailmanlaajuisesti. Tuore tulokas arvioitiin deltamuunnosta tarttuvammaksi. Mahdollisesti myös nykyiset rokotteet kiertäväksi.

Ei naurattanut Maailman terveysjärjestö WHO:ssa, ei maapallon pörsseissä eikä kyllä meillä Pohjois-Hakalahdessakaan.

Ehkä huoli oli sittenkin ennenaikainen. Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on ymmärtääkseni erittäin hyvin informoitu henkilö. Niinpä Faucin arvioihin lienee syytä luottaa. Ainakin kunnes todistetaan.

Faucin mukaan on ”lähes varmaa”, että omikron ei aiheuta vakavampaa tautia kuin delta. Faucin mukaan on myös ”viitteitä”, että omikronin sairastuttamat potevat lievempää tautia kuin deltasta tartunnan saaneet.

Toinen maailmalta tullut myönteinen uutinen kertoo rokotteiden tehosta omikronia vastaan. WHO:n hätätilatoiminnan johtajan Michael Ryanin mukaan rokotteiden voidaan olettaa suojaavan omikronmuunnoksesta tartunnan saaneita koronataudin pahimmilta muodoilta.

Eikä kahta ilman kolmatta. Tämä uutinen tulee Suomesta. Koronapassi näyttää toimivan niin kuin sen on odotettukin toimivan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä totesi Helsingin Sanomien uutisessa keskiviikkoaamuna, että koronapassi on lisännyt rokotteiden ottamista. Sitä Petäjä ei tosin osannut arvioida kuinka suuri tuo vaikutus on ollut.

On totta kai loogista, että eri tilaisuuksien koronapassivaatimus on kannustanut välinpitämättömästi rokotuksiin suhtautuneiden ja/tai kahden vaiheilla olleiden lähtöä piikille.

Toki meillä on keskuudessamme joukko ihmisiä, joihin ei vaikuta mikään kannuste tai pakko. Koronapassi koetaan valtion kontrollimenetelmäksi, joka kaventaa yksilönvapautta. Rokotteet taas ovat osa globaalia salaliittoa.

Tämän ajattelun kanssa ei synny dialogia. Fanaatikkojen kanssa ei tapaa syntyä.