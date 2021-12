Koronatilanne koko Suomessa on jälleen heikentynyt selvästi. Voimassa olevien suositusten ja rajoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää epidemian hillitsemiseksi.

Kaikki Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat ovat koronaviruksen leviämisaluetta, joilla on voimassa niin rajoituksia kuin suosituksia.

Koronapassia voidaan käyttää joissain tapauksissa vaihtoehtona rajoituksille. Rajoituksen kohteina olevat toimijat, kuten ravintolat tai tapahtumajärjestäjät, voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä silloin, kun kyseistä tapahtumaa tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset.

Rajoitukset, kehotukset ja suositukset saattavat sukkelasti mennä sekaisin. Esimerkiksi Aluehallintovirasto ei päätä ravintoloiden rajoituksista. Niistä päättää hallitus valtioneuvoston asetuksella.

Toisaalta kunnat voivat tehdä koronavirukseen liittyviä päätöksiä, jotka ovat tiukempia kuin aluehallintoviraston määräämät rajoitukset. Näistä rajoituksista tiedottaminen kuuluu kunnalle tai kuntayhtymälle.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella eli Halsualla, Kannuksessa, Kaustisella, Kokkolassa, Kruunupyyssä, Lestijärvellä, Perhossa, Reisjärvellä, Toholammilla ja Vetelissä koronavirusepidemia on lähtenyt nopeasti heikentymään ja alueen viranomaistyöryhmä on tilanteesta huolissaan. Alkuviikon aikana on todettu jo yhteensä 31 uutta koronavirustartuntaa, suurin osa tartunnoista on todettu alle kymmenen vanhoilla lapsilla. Keskussairaalassa tehohoidossa on kaksi koronaviruspotilasta. Nyt todetuista koronavirustartunnoista hiukan yli puolet todettiin rokottamattomien tai vajaan rokotussarjan saaneiden keskuudessa. Kaksi rokoteannosta saaneet sairastavat koronan pääosin lievänä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella, paitsi Reisjärvellä, kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Koronapassilla voidaan rajoitukset pyörtää, toisaalta yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Reisjärvellä sisätiloissa voi järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä, koronapassi voidaan ottaa käyttöön, paitsi yleisissä kokouksissa.

Avi:en tekemät päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan.

Soiten alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Joulun aikaa suositellaan vietettäväksi erittäin pienissä piireissä.

Kolmannet koronarokotukset ovat jo hyvässä vauhdissa, kaksi rokoteannosta on saanut 84,7 prosenttia rokotettavasta väestä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella siis muun muassa Alavieskassa, Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Kärsämäellä, Merijärvellä, Nivalassa, Oulaisissa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa koronaepidemiatilanne on edelleen vakava.

Alueellisen koordinaatioryhmän mukaan todettujen uusien tautitapausten ja koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuvien potilaiden määrän kasvu on kuluvalle viikolle tultaessa taittunut, mutta säilyy yhä korkealla tasolla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli hoidossa 23 koronapotilasta, heistä 8 tehohoidossa.

Fakta Suositukset Ota rokote. Rokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta koronataudilta. Jos sairastut, pysy kotona. Pysy kotona, kunnes olet terve, jotta et tartuta muita. Muista hygienia: kädet, maski ja turvaväli. Myös oireeton voi tartuttaa koronaviruksen toiseen. Pidä Koronavilkku päällä. Koronavilkku auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Käytä koronapassia. Ottamalla rokotteen ja näyttämällä passia autat pitämään yhteiskuntaa auki. Lähde: Valtioneuvosto

Erityistä huolta aiheuttaa tartuntojen jäljityksen ruuhkautuminen, siksi ilmoitukset tartunnoista saattavat tavoittaa altistuneet vasta useiden päivien viiveellä.

Tilanteen parantamiseksi jäljitykseen on lisätty resursseja, se henkilöstö on poissa toisaalta terveydenhuollosta.

Viime viikkojen aikana alueella on otettu käyttöön useita suosituksia ja rajoituksia.

Koordinaatioryhmä muistuttaa joulun ajan koronaturvallisesta käyttäytymisestä.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa, myös hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä on tärkeää huolehtia. Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee, ettei alueella järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia. Sairaana on erittäin tärkeää jäädä kotiin.

Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaasta väestöstä 80,8 prosenttia on saanut nyt vähintään kaksi rokoteannosta. Alueella on edelleen noin 68 000 yli 12-vuotiasta vailla kahden koronarokotteen antamaa suojaa. Luvussa ovat mukana sekä yhden rokoteannoksen saaneet että kokonaan rokottamattomat henkilöt.

Suurin osa, noin 74 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaalla sairaalahoitoon joutuneista potilaista on ollut täysin rokottamattomia. Rokotettuna sairaalahoitoon joutuneet ovat yleisimmin iäkkäitä tai heillä on jokin muu rokotteiden tehoa heikentävä sairaus.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu uutta omikronvariantin aiheuttamia koronavitustartuntoja, Keskipohjanmaan levikkialueelta Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiiriin. Pohjanmaan koronavirustilanne on vaikeutunut, mutta ei ole kuitenkaan hallitsematon. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on heikentynyt jonkin verran, mutta jäljitystyö onnistuu silti edelleen kohtalaisen hyvin. Viime viikolla tartunnanlähteistä jäljitettiin 72 prosenttia. Viime viikon aikana positiivisia tapauksia todettiin Pohjanmaan alueelta 155, edellisviikosta tartunnat olivat liki tuplaantuneet.

Viruksen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 150, kun aiempina viikkoina ilmaantuvuus on liikkunut 95-108 välillä. Viikon sisällä otetuista näytteistä 4,7 % on osoittautunut positiiviksi.

Pohjanmaan alueen koronavirusrokotustilanne yli 12-vuotiailla: Yhden rokoteannoksen on saanut 87,7 % alueen väestöstä, kaksi rokoteannosta on saanut 83,9 % alueen väestöstä, kolme rokoteannosta saanut 11,9 %, luvut on päivitetty 9.12.2021.

Pohjanmaalla on voimassa 19.12. asti kokoontumisrajoitus, jossa kielletään yli sadan hengen yleisötilaisuudet, joissa on käytössä sellaisia katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritetty istumapaikkoja tai jos kyseessä on yleisötilaisuuksiin kuuluvia yhteislaulutilaisuuksia. Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä toivoo aluehallintoviraston jatkavan sekä kiristävän kokoontumisrajoituksia.

Alueella on etätyösuositus, joka on voimassa vuoden loppuun saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää monia eri keinoja, joilla koronarokottamista voitaisiin tehostaa niin, ettei rokottamiseen tulisi joulutaukoa. Lisähenkilöstöä tarvittaisiin erityisesti, jos kolmansien rokotteiden rokotusväliä päätettäisiin lyhentää nykyisestä 5–6 kuukaudesta.

STM toivoo muun muassa työterveyshuoltoa nykyistä vahvemmin mukaan koronarokotuksiin. Asiaa koskevaa asetusta on tarkoitus muuttaa lähiaikoina.