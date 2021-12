Järjestö: Ennätysmäärä toimittajia on pidätettynä maailmalla – "Syynä etenkin diktatuurien häikäilemättömyys"

Helsinki

Ennätysmäärä eli lähes 500 toimittajaa on pidätettynä ympäri maailmaa, kertoo Toimittajat ilman rajoja (RSF) -järjestön vuosiraportti. Pidätettyjä toimittajia on viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Samalla myös naispuolisia toimittajia on pidätetty enemmän kuin koskaan.

Pidätysten määrän kasvun syy on etenkin diktatuurien häikäilemättömyys, arvioi RSF:n johtaja Christophe Deloire. Uusiin pidätyksiin ovat syyllistyneet erityisesti Myanmar, Valko-Venäjä ja Hongkong.

Ylivoimaisesti eniten toimittajia on pidätettynä Kiinassa, missä telkien takana oli joulukuun alussa 127 journalistia.

Hyvä uutinen on, että toimittajia on saanut surmansa vähiten 20 vuoteen. Henkensä menetti vuodessa RSF:n mukaan 46 toimittajaa. Kiivaimmat sotatoimialueet Syyria, Irak ja Jemen ovat olleet rauhallisempia ja vaatineet vähemmän uhreja.