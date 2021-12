Pääkirjoitus: Hätäjarrun aika on nopeasti, sillä korona jyllää

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittänyt perjantaina sote-ministerityöryhmälle, että hallitus päättäisi hätäjarrumekanismin käyttöönoton aikataulusta ensi viikolla. Mekanismi tarkoittaisi sitä, että laaja-alaisista rajoitustoimista voitaisiin päättää valtakunnallisesti, kun tällä hetkellä rajoituksista vastaavat alueet ravintolarajoituksia lukuun ottamatta. ST;:n suunnitelmat toi esiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Helsingin Sanomissa.

Kysymyshän on siitä, että koronatilanne on huono ja omikron jyllää. Uusia tartuntoja on edelleen paljon, terveydenhoidon kapasiteetti on äärirajoilla, tehohoitoja vaativia leikkauksia joudutaan perumaan ja joulukin lähestyy. Helsingin Sanomien haastatteleman Kiurun mukaan rajoitustoimia on lisättävä merkittävästi.

Suomessa on vielä puoli miljoonaa ihmistä, joita ei ole rokotettu lainkaan. Osa ihmisistä on rokotettu jo kolme kertaa ja rokotusvälien lyhentämisestä keskustellaan tahdin nopeuttamiseksi. Perjantaina THL kertoi suosittelevansa toisen ja kolmannen rokotusvälin lyhentämistä. Suositus lyhentäisi väliä ikä- ja riskiryhmästä riippuen enimmillään kolme kuukautta, lyhyimmillään kuukauden. Esimerkiksi Soitessa suositus ei näillä näkymin aiheuta isoja muutoksia.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi lauantain Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että rokottautumista pitää tehdä matalakynnyksiseksi. Hänen mukaansa pitää tehdä koko ajan töitä kaikkien rokotusten edistämiseksi.Tervahauta väläytti myös takapakki koronapassille.

Jos alueelliset rajoitukset eivät riitä, on valtakunnallisten toimien aika. Nyt tarvitaan hyvin selkeätä tietoa siitä, mikä on kiellettyä, sallitua ja miten edetään. Jokainen kansalainen voi vaikuttaa muiden ihmisten ja omaan terveyteen noudattamalla ohjeita niin joulunpyhinä kuin arkena.

Kansalaisten ja yhteiskunnan turvaksi on päätöksiä tehtävä rajoitusten, maskin käytön ja testausten tehostamiseksi.

