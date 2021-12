Elokuva-arvostelu: Hämähäkkimies joulumielellä – Kino-Keskipohjanmaan vlogissa arvuutellaan parasta Spider-Mania

Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa jatketaan uusimman Spider-Manin ihastelua. No Way Home vakuuttaa viimeisenkin epäilijän siitä, että Tom Holland, 25, on ihanteellinen Hämiksen esittäjä Tobey Maguiren ja Andrew Garfieldin jälkeen. Nuori näyttelijä käy yhä teinistä ja on lisäksi kunnostautunut lapsesta saakka monenlaisissa rooleissa.

Spider-Man 3 on jouluelokuva Spider-Man: No Way Home. Ohjaus Jon Watts. Käsikirjoitus Chris McKenna ja Erik Sommers. Kuvaus Mauro Fiore. Pääosissa Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Willem Dafoe. 148 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Kino Virta, Kalajoki. Bio Rex, Kokkola.

★★#9733;★★

”Kuusen kotiin tuoda saamme!” Walesilainen 1700-luvun joululaulu Deck the Halls kaikaa kolmannessa Tom Hollandin näyttelemässä Hämähäkkimiehessä. Se kuusikin nähdään valaistuna. Mutta Spider-Man: No Way Home on jouluelokuva myös sisällöltään. Rakkautta ja välittämistä on ilmassa. Nyt korostuvat hyvän tekeminen ja toisten auttaminen. Ilmankos Spider-Mania kutsutaan ”naapuruston ystävälliseksi Hämähäkkimieheksi”.

Uutuudessa tavataan Peter Parkerin perheen ja ystävien ohella muita Marvel-sankareita: katsojien tuttuja vuosien varrelta. Pääpaino ei ole vain poikkeusyksilöissä, vaan yhteistyössä. Yhdessä ihmiset ja supersankaritkin voivat tehdä toisistaan parempia.

Alku on hullunhauskaa komediaa Peterin yrittäessä suojautua Spider-Manin henkilöllisyyden paljastumiselta ja häntä vastaan esitetyiltä syytöksiltä. Samaan aikaan Peterin pitää suojella kasvattiäitiään, May-tätiä (Marisa Tomei), tyttöystäväänsä MJ:tä (Zendaya) ja kaveriaan Nediä (Jacob Batalon). Kaiken keskelle ilmestyvät Tohtori Octopus (Alfred Molina) ja Green Goblin (Willem Dafoe) tekemään tuhojaan.

Tohtori Strange (Benedict Cumberbatch) pyrkii palauttamaan multiversumin supermonsterit kuolemaan omiin maailmoihinsa, mutta Spider-Manin hellämielisyys sotkee suunnitelmat. Spider-Man: No Way Homen sosiaalinen omatunto syleilee maailmaa. Vapauden patsas kuvastaa taas uusia mahdollisuuksia.

J.K. Simmonsin herkullisesti esittämä päätoimittaja Jameson on jättänyt kunniallisen journalismin. Daily Bugle on nykyisin kyseenalaisen vaihtoehtomedian kommenttikanava – ja yhä Spider-Manin vastustaja. Herkullinen toimittajaparodia osuu sellaisiin amerikkalaisiin äärioikeiston helppoheikkeihin kuin Alex Jones, Tucker Carlson ja Ben Shapiro.

Spider-Manit ovat kaikissa olomuodoissaan olleet Marvelin onnistuneimpia ja suosituimpia elokuvia. No Way Homessa suurimuotoisen sarjan notkeus on viritetty huippuunsa. Nyt saavutetaan ihanteellinen tasapaino taiston isojen efektien ja kiinnostavien henkilöhahmojen välille, koominen ja vakava vuorottelevat onnistuneesti.

Kaiken pauhun keskellä ei pelätä suvantoja. Tunteellisuus saa sijansa, mutta supersankariseikkailun onnistunut kujemieli säästää katsojaa siirapilta. Tragiikalta ei vältytä, sillä keskeinen henkilö kuolee upeassa kohtauksessa, joka salpaa hengen. Shakespeare-filmien ohella hienoa näyttelemistä voi löytää myös supersankarielokuvista. Menetyksen tunteet ovat muutenkin pinnalla, kun ihmiset ovat – spoilereita välttääkseni – kyllä silmissä, mutta poissa mielistä.

Tarina on karusellimainen vyöry vaihtuvia tilanteita ja hahmoja, mutta ohjaaja Jon Watts ja käsikirjoittajat pitävät vauhdin ja mielikuvituksen lennon ohella hyvää huolta linjoista, rakenteesta ja selkeydestä. Black Panther (2018) sai Oscar-ehdokkuuden parhaasta elokuvasta ja Joker (2019) toi Joaquin Phoenixille tuon halutun pystin. Muuten supersankarifilmejä on palkittu lähinnä efekteistä ja teknistaiteellisista ansioista. Spider-Man: No Way Homessa on useampikin Oscarin arvoinen suoritus, vaikka tuskin filmiakatemia niitä tälläkään kertaa huomioi.

Jo lapsinäyttelijänä (Selviytyminen) ansioitunut Tom Holland on osoittanut laajan skaalansa monenlaisissa rooleissa. Niin hyviä kuin Tobey Maguire ja Andrew Garfield roolissa olivatkin, hauska ja herkkä Holland todistaa Spider-Manin hahmon olevan parhaimmillaan nuoren näyttelijän tulkitsemana teininä. Veteraanipuolella Willem Dafoe ja Alfred Molina esittävät parasta A-luokkaa. Zendaya sirottelee kohtauksiin pienin elein väriä ja sävyjä. Sokerina pohjalla on Oscar-voittaja, ilmeisen iätön Marisa Tomei, huolehtivana ja suurisydämisenä äitihahmona

Hannu Björkbacka