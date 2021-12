Maailmalla satoja lentoja peruttu koronaviruksen vaikutuksesta jouluaattona

Lontoo/Helsinki

Maailmalla monien joulusuunnitelmat ovat menneet pilalle, kun eri maissa on peruttu satoja lentoja muun muassa koronaviruksen vaikutusten vuoksi.

Flight Aware -tietokannan mukaan globaalisti jouluaattona on peruttu yli 2 000 lentoa, kertoo New York Times. Perumisia on tapahtunut runsaasti Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Muun muassa Yhdysvaltojen suurimpiin kuuluva lentoyhtiö United Airlines on peruuttanut ainakin 150 lentoa jouluaattona ja yli 40 joulupäivänä lauantaina. Yhtiö kertoi syyksi henkilökunnan sairauspoissaolot. Lukuisia lentoja peruuttivat myös Delta Air Lines ja Alaska Airlines, joka kertoi useiden työntekijöidensä altistuneen koronavirukselle.

Ongelmista huolimatta Yhdysvaltain joulunajan liikenne on elpynyt viime vuodesta. Yhdysvaltalaisjärjestö arvioi, että kaikkiaan 109 miljoonaa ihmistä on pyhinä liikenteessä. Määrä on liki kolmanneksen suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan.

"Sairaaloissa enemmän ihmisiä kuin viime vuonna"

Yhdysvalloissa omikronmuunnos on noussut selvästi hallitsevaksi versioksi viruksesta osassa maata, ja se aiheuttaa paikoin yli 90 prosenttia uusista tartunnoista. Päivittäisten uusien tartuntojen viikon keskiarvon arvellaan nousevan pian yli deltamuunnoksen huipun syyskuulta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

New York Timesin mukaan maassa vuorokaudessa todettujen uusien tartuntojen määrä on kasvanut liki 170 000:een. Kasvua on ollut 38 prosenttia viimeisten kahden viikon aikana. Maan sairaaloiden teho-osastojen vuodepaikoista on monin paikoin käytössä yli 90 prosenttia.

– Sairaaloissa on enemmän ihmisiä tänä vuonna tähän aikaan vuodesta kuin viime vuonna, sanoi Delawaren osavaltion kuvernööri John Carney, jonka osavaltiossa lykättiin kaikkia kiireettömiä leikkauksia.

Australiassa kymmeniä lentoja on peruttu Sydneyn ja Melbournen suurkaupungeissa. Koronavirustartuntojen määrät ovat nousseet maassa korkeimmalle tasolleen sitten pandemian alun.