Aluevaaliehdokkaan mielipide: Mielenterveyden avun piiriin ilman lähetettä

Aluevaalit 2022

Mielenterveys on hyvän elämän keskeisin asia kaikenikäisille. Jatkossa Keski-Pohjanmaalla on päästävä mielenterveyden avun piiriin kaikissa ikäryhmissä ilman lähetettä.

Kun työntekijä jää sairauslomalle mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön vuoksi, usein on niin, että työkykyä on paljon myös jäljellä. Oikea apu esimerkiksi terapialla, kuntoutuksella tai näiden yhdistelmällä riittävän aikaisessa vaiheessa tuottaa todennäköisesti parempia tuloksia, kuin pelkkä sairauslomalle jääminen.

Työssäkäyvien mielenterveyttä tulee hoitaa ajoissa. Kokeneet työterveyshuollon erikoislääkärit ovat sitä mieltä, että mielenterveyteen liittyvissä asioissa apua tulee saada matalalla kynnyksellä. Mielenterveyteen liittyvät kriisit tulee tunnistaa aikaisemmassa vaiheessa.

Ikäihminen saattaa lääkärin vastaanotolla tuoda esille erityyppisiä oireita, joille ei löydy diagnoosia. Ikäihmisellä selittämättömien vaivojen esilletuominen saattaa liittyä masennukseen. Selittämättömistä vaivoista aiheutuu kuitenkin ikäihmiselle suurta kärsimystä ja elämänlaadun heikkenemistä. Myös ikäihmisen mielenterveyttä tulee hoitaa, vaikka olisi runsaasti myös muita sairauksia.

Juuri tässä tilanteessa tärkein seikka on turvata riittävät resurssit korona-aikana syntyneiden hoitojonojen purkamiseksi psykiatrisessa hoidossa. Mutta nyt kaivataan myös aivan uusia ajatuksia. Muun muassa Lappeenrannassa on otettu käyttöön psykiatrisen hoidon lähetteetön malli ja Torniossa tätä asiaa on pilotoitu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Voisiko tavoitteemme Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella olla, että hoitoon hakeutuminen on jatkossa myös aikuisväestön keskuudessa lähetteetöntä? Olisiko mahdollista, että osa saaduista koronatuista kohdistettaisiin suoraan lähetteettömän mallin pilotointiin? Mielestäni nyt olisi viimeistään oikea aika psykiatrisen hoidon lähetteettömän malliin pilotointiin myös Keski-Pohjanmaalla – rakennetaan yhdessä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueesta mallimaakunta mielenterveyspalveluiden kehittämisessä muun muassa lähetteettömän mallin avulla.

Mielenterveyden häiriöt on tunnistettava ja tunnustettava – niissä ei ole mitään hävettävää.

Sari Innanen

lakimies, lehtori

aluevaaliehdokas (kesk.)

Kokkola