Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointialueen erikoissairaanhoito organisoitava yhteistyössä yli rajojen

Aluevaalit 2022

Hyvinvointialueen erikoissairaanhoito, jossa on vahva päivystävä keskussairaala kaikkine sektoreineen, on turvattava ja kehitettävä. Erikoissairaanhoidon palveluiden on oltava potilas/asiakaslähtöisiä. Yksilöllinen hoidon valintamahdollisuus on priorisoitava. Potilaan perustuslailliset oikeudet, kuten mm. potilaan oikeus saada hoitoa ja palvelua omalla äidinkielellään, on turvattava.

Erikoissairaanhoidon on oltava laadullinen ja kustannustehokas, hyvinvointialueen asukkaiden ja veronmaksajien parhaaksi ja hyödyksi. Hoitoketjujen on oltava ennakoivia, yhdenvertaisia ja ehyet ihmisen tukena lähellä arkea. Arvostava ja arvostettu ja osaava henkilöstö on strateginen painopiste ja perusta toiminalle.

Erikoissairaanhoito on organisoitava ja toteutettava hyvässä yhteistyössä yli kaikki kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien rajojen. Hyvinvointialueiden toimintojen organisoinnissa ja sopimuksia laadittaessa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden palveluiden järjestelyistä, on kiinnitettävä erityistä huomiota Kruunupyyn kuntalaisten mahdollisuuteen saada jatkossakin sitä hoitoa ja palvelua mitä ovat ennenkin saaneet Soitessa.

Tulevissa yhteistoiminta- ja sopimusneuvotteluissa Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa on niin ikään luotava todelliset edellytykset myöskin Pietarsaaren seudun asukkaille, huomioiden valinnanvapaus, saada jatkossakin hakea hoitoa Kokkolasta.

Tehokas yhteistyö ja positiivinen sopimus luo edellytyksiä molemmille kieliryhmille jatkuvaan asiakaslähtöiseen valinnanvapaaseen hoitoon myös Kokkolassa, sekä kokkolalaisille, kruunupyyläisille ja Pietarsaaren seudun asukkaille. Täten takuu nykytasoiselle erikoissairaanhoidolle ja kielellisille palveluille turvataan pitkälle tulevaisuuteen.

Hans Snellman

hallituksen jäsen Soitessa

aluevaaliehdokas (r.)

Kokkola