Eilan pläjäykset kirjallisuusblogi: Sally Rooneyta lepopäivän ratoksi – Kirjailija on syntynyt vuonna 1991 eli hän on ns. milleniaali, jos haluaa tutustua heidän tapaansa kokea maailmaa, tässä on kolme esimerkkiä

Eikös joskus ole radiosta tullut musiikkiohjelma ”Pyhäpäivän ratoksi”? Nyt minä olen pyhäpäivien ratoksi lukenut Sally Rooneyn kirjat: Kaunis maailma, missä olet, suom. Cristina Sandu (Otava. 313 s.), Normaaleja ihmisiä, suom. Kaijamari Sivill, (Otava. 264 s.) ja Keskusteluja ystävien kesken, suom. Kaijamari Sivill, (Otava. 398s.). Kirjat ovat saavuttaneet suuren suosion. Normaaleista ihmisistä on tehty tv-sarja, joka on edelleen nähtävissä Areenassa.

Viihdyttävää elämäntuskaa. Ihmisiä, jotka ihastuvat ja tavoittelevat toisiaan, eivät ymmärrä tilaansa, etääntyvät, lähestyvät taas ja etääntyvät, ihmettelevät suhteitaan, rakastavat, mutta eivät vihaa. Mukana myös taitavasti sisäänkirjoitettuja yhteiskuntapoliittisia kannanottoja mm. omistamisesta, valtasuhteista, etnisyydestä ja sukupuolisuudesta.

Aloitin Kauniista maailmasta, jossa menestyskirjailija Alice muuttaa maalle ja tapaa varastomies Felixin. Eroa on niin yhteiskunnallisessa asemassa kuin iässä. Alice käy kirjeenvaihtoa ystävänsä Eileenin kanssa. Onko suhde rakkautta vaiko ei, sen setvimiseen menee koko kirja.

Normaaleissa ihmisissä lukija kohtaa kaksi nuorta, Mariannen ja Connellin. Taas suhdesotkuja, nyt pikkukaupungissa ja opiskelijamaailmassa. Nuoret analysoivat itseään tai aikuinen Rooney kirjoittaa heidät tekemään niin. Lukijan tehtävä on pohtia, onko se aitoa.

Kirjailijan ensimmäinen teos, Keskusteluja ystävien kesken vie lukijan lesboparin Bobbyn ja Francesin maailmaan, jota jälkimmäisen heterosuhde Nickin kanssa järkyttää. Intensiivinen lukukokemus kahden nuoren naisen ystävyydestä.

Teoksissa liikutaan irlantilaisessa kirjailijamaailmassa. Päähenkilöt ovat kauniita, älykkäitä, herkkiä, mutta myös rikkinäisiä, epävarmoja ja ilkeitä. Ihmisten fyysinen olemus on hyvin läsnä. Useilla on rikkinäinen perhetausta, alkoholismia ja huonoja vanhempi-lapsi -suhteita. Suhdetta naimisissa olevaan mieheen suorastaan vatkataan sivukaupalla. Analyyttisiin pohdintoihin ei kirjailija lukijaansa vie. Rakkaus- ja tykkäämiskeskustelut tuntuvat hieman naiiveilta, mutta sellaisiahan ne tuppaavat todellisessa elämässäkin olemaan. Rooneyn ihmiset varsin usein tunnistavat, että he ovat epämiellyttäviä ja ettei heistä pidetä. Ihmisten itseanalyysit ja omien tunteiden ihmettelyt ovat kirjojen parasta antia. Teosten henkilöitä leimaa tietty elitistisyys. Heistä löytyy kuitenkin lukijaa koukuttavia samaistumiskohteita.

Jokaisessa kirjassa on rikas-köyhä -asetelma. ”Miksi kenenkään pitäisi olla rikas, kun toiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä.” Eihän kirjailija ole uskottava, ettei hän muistuta, millaisessa maailmassa elämme. Keskusteluissa yhteiskunta putkahtelee siellä täällä, mikä tuntuu luontevalta. Kauniissa maailmassa jo pitkiä pohdintoja, mikä välillä tuntuu hieman päälle liimatulta. Normaaleissa ihmisissä ihmisten yhteiskunnallinen asema on korostetuimmin esillä. Nuoret tietävät, millaista käyttäytymistä heiltä odotetaan.

Kerrontatapa kirjasta toiseen muuttuu. Ensimmäisessä on yksi kertoja, kolmannessa maailmaa tarkastelee jo useampi henkilö. Keskusteluiden netissä tapahtuva vuoropuhelu tekstimuodossa on hieman häiritsevää, kirjeitä lukee mielellään. Kauniissa maailmassa on sekaisin ulkopuolisen kertojan kerrontaa, siis mitä tapahtuu ja päähenkilöiden sisäistä puhetta, kirjeitä ja dialogia. Kaikkea vuorotellen hyvin lomittuneina. Kirje on oikeastaan aika ovela väline romaanissa. Sinne voi ujuttaa muuten tarinaan sopimattomia aineksia. Olen kateellinen Alicelle, ettei minulle kukaan kirjoita tuollaisia kirjeitä. Rooneyn kieli on ilmeikästä, tunteisiin vetoavaa. Erityisesti kuvaus nuorten suhteesta Normaaleissa ihmisissä on hyvin tunteikasta.

Kirjailija on syntynyt vuonna 1991 eli hän on ns. milleniaali, jota käsite on tullut meillekin tutuksi. Jos haluaa tutustua heidän tapaansa kokea maailmaa, tässä on kolme esimerkkiä. Lukemisessa ei pitkästy, mutta huohottaakaan ei tarvitse.

Keskipohjanmaan verkossa julkaistava kirjallisuusblogi Eilan pläjäykset käsittelee uutta kirjallisuutta – niin kotimaisia kuin ulkomaisia uutuuksia. Blogin kirjoittaja, kannuslaislähtöinen Eila Rekilä opiskeli kirjallisuutta kasvatustieteiden ohella maisteriksi asti, mutta työura urkeni Yliopistojen taloushallinnossa. Rekilän blogi täydentyy sitä mukaa kun kirja-arviot valmistuvat.