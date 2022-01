Tartunnanjäljitystoimintaa piti muuttaa Soiten alueella omikronin takia, tiistaina positiivisen koronatuloksen sai 59 ihmistä – Tartunnat lähes kolminkertaistuneet muutamassa viikossa: "Sairaalan kuormitus ei ole muuttunut, mutta riski on"

Soiten tartunnanjäljitystoimintaa muutettiin tiistaina huonontuneen koronatilanteen vuoksi.

Jatkossa positiivisen koronatuloksen laboratoriotestissä saaneille lähetetään tekstiviesti, puhelinsoitoista on luovuttu. Tekstiviestissä on lyhyet toimintaohjeet ja ohjeistus siitä, milloin tulee olla yhteydessä Soiteen.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan uudistus johtuu omikronmuunnoksen hurjasta leviämisestä.

– Esimerkiksi tiistaina oli 59 uutta tartuntaa päivän aikana. Aiemmin kahtakymmentä tartuntaa pidettiin korkeana, luku on tavallaan lähes kolminkertaistunut muutamien viikkojen aikana. Henkilöstöä ei voi lisätä samassa suhteessa. Täältäkin kaatuu sairastumisiin ja karanteeniin väkeä, sanoo Rahkonen.

Koronavirusta on nyt niin laajasti liikkeellä, että Soiten koronasivustolla ei enää päivitetä mahdollisten altistuspaikkojen listausta.

– Tartunnanjäljitys on muuttunut sillä lailla, että keskitymme lähikontakteihin, joissa tartuntariski on suuri.

Tartuntatapausten arvioidaan vielä nousevan.

– Jos Helsinkiä katsoo, niin virus on levinnyt siellä nopeasti. Täällä ollaan siitä jäljessä, joten nousua on luvassa, Rahkonen sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soite suosittelee hyödyntämään myös koronaviruksen kotitestejä ennen ystävien ja sukulaisten tapaamista. Oikein tehtynä antigeeni-kotitestejä pidetään hyvänä lisänä koronavirustestaukseen.

Kotitestistä saatu positiivinen tulos tulee varmistaa terveydenhuollossa tehdyllä koronavirustestillä.

– Ihmiset ovat olleet aktiivisia kotitestauksessa. Iso osa positiivisista tuloksista tulee kotitestien kautta. Tiistaina tehdyistä testeistä positiivisten tulosten osuus oli 15 prosenttia. Helsingissä osuus on jo viidessäkymmenessä prosentissa, eli meilläkin luvut voivat kolminkertaistua.

Keskiviikkoaamuna Soiten alueella oli sairaalahoidossa kolme koronapotilasta.

– Sairaalan kuormitus ei ole muuttunut mihinkään, mutta riski nousuun on, sillä yleensä hoitoon hakeudutaan toisen sairastamisviikon aikana. Tiedämme sen, että omikron ei aiheuta yhtä paljon vakavia sairastumisia kuin delta, sairaalapotilaita on noin kolmannes deltaan verrattuna, mutta vastaavasti omikron on 3-4 kertaa tarttuvampi.

Ihmistä, jolla on koronavirustauti, neuvotaan pysyttelemään kotona vähintään kymmenen vuorokauden ajan.

Onko suosituksia noudatettu?

– Aika hyvin on noudatettu. En tiedä kuin muutaman tapauksen, joissa on epäilty rikkomuksia, Rahkonen sanoo.