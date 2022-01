Aluevaalit 2022

Keskusteluissa eri-ikäisten ihmisten kanssa olen huomannut, että monikaan ei ole vielä ajatellut sitä, kuinka tärkeistä vaaleista on kysymys tammikuun hyvinvointialuevaaleissa. Eikä ihme, sillä asia on alkanut olla laajemmin esillä vasta joulun alla. Jouluna jätämme usein median seuraamisen vähemmälle ja keskitymme itsellemme tärkeisiin joulunajan hetkiin.

Mutta ei hätää, nyt ehtii vielä hyvin pohtia äänestämisen tärkeyttä näissä vaaleissa. On kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon, opiskeluhuollon sekä pelastustoimen palvelukokonaisuudesta, joka koskettaa meitä jokaista, vauvasta vanhukseen saakka. Yksikään ei kulje elämäänsä ilman näitä palveluita. Äänestämällä hyvinvointialuevaaleissa voit vaikuttaa siihen, miten nämä palvelut tulevaisuudessa järjestetään.

Elämä on lahja, josta saamme iloita. Vahvakin elämä on kuitenkin lopulta hyvin hauras. Tänään meillä voi olla voimia, intoa, jaksamista ja menestymistä. Elämässä on makua ja tunnetta – Minä elän!

Mutta jo huomenna voi olla niin, että on tapahtunut jotakin täysin odottamatonta ja yllättävää. Auringon valo on kätkeytynyt synkkien pilvien taakse. Juuri minä, eilen niin vahva, tarvitsen toisia ihmisiä, auttavia käsiä, yhteiskunnan palveluita ja kattavaa tukiverkostoa selvitäkseni eteenpäin.

Oman elämänpiirini, virkani ja luottamustehtävieni kautta olen jatkuvasti vuorovaikutuksessa kaikenikäisten ihmisten kanssa. Myös sote- ja pelastustehtävissä toimivien kanssa. Minulle jokainen ihminen on yhtä arvokas, iästä, elämäntilanteesta ja taustoista riippumatta. Olen vahvasti sitoutunut siihen, että tärkeät sote- ja pelastustoimen palvelut ovat jatkossakin niin lähellä, että voit turvallisesti asua juuri siellä, missä on sinun kotisi. Tämän tulee olla mahdollista jokaisessa kunnassa ja kaupungissa.

Sinun äänesi on tärkeä! Ei ainoastaan nyt vaalien alla, vaan jatkossakin. Tarvitsen kokemuksiasi, terveisiäsi ja ajatuksiasi, hyvinvointialueen kivijalan rakennusaineiksi. Haluan itse antaa kaiken kokemukseni ja osaamiseni sekä täyden panokseni hyvinvointialueen luomisessa sellaiseksi, että meillä kaikilla on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen elämään myös Keski-Pohjanmaalla. Rakennetaan yhdessä hyvää, toinen toisiamme arvostaen ja kuunnellen. Pidetään yhteyttä nyt ja tulevina vuosina. Olen käytettävissä, jos niin tahdot. Sinun äänesi on tärkeä.

Pasi Kanniainen,

rehtori,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Perho