Aluevaaliehdokkaan mielipide: Tarvitaan muutakin kuin sanoja

Aluevaalit 2022

Aluevaalit tulevat. Moni maakunnan asukas saattaa miettiä – mistä näitä vaaleja oikein tulee? Vastahan me äänestettiin kuntavaaleissa. Ehkäpä voisimme jatkossa siirtyä äänestämään yhdellä ja samalla kertaa kuntaan, alueelle ja eduskuntaan, kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ehdotti.

Niin, mistä näissä tummissa ja vaaleissa nyt sitten on kysymys? Lyhennetysti seuraavasta asiasta; tammikuun 2022 aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka rakentaa Keski-Pohjanmaan maakuntaan uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestelmän. Kaikkia muutoksia ei silti vielä edes tiedetä.

Aluevaaleissa valituksi tulevat eivät edusta vain omaa kotikuntaansa, vaan koko maakuntaa – tämä on tärkeää pitää mielessä siksi, ettei uudistus saa johtaa palvelujen epätarkoituksenmukaiseen keskittämiseen.

Sanonnan mukaan ne, jotka eivät lue historiaa, toistavat sokeina sen virheitä. Lukemalla muiden virheistä ainakin näkee, mitä toistaa.

Historia tuntee useita hallinnollisia uudistuksia, joista useimmat eivät ole suinkaan vähentäneet byrokratiaa, vaan päinvastoin lisänneet sitä. Emme tarvitse yhtään uutta kallista ja raskasta hallintohimmeliä, vaan ihmisiä palvelevan, kevyen ja ketterän sekä tasapainoisen kokonaisuuden, jossa Keski-Pohjanmaalla asuva kokee, että kaikki ovat tasa-arvoisia sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen; palvelua saadaan lähellä kotia ja ihmisiä riippumatta asuinpaikasta. Tätä mantraa toistetaan tällä hetkellä koko puoluekartan leveydeltä.

Jokainen puolue kyllä puolustaa puheissa lähipalveluita, mutta kun rahan jakamisen aika koittaa, laitetaan sinun ja minun rahat mieluummin maahanmuuttoon, ilmastotalkoisiin tai EU:n tukipakettiin kuin suomalaisten palveluihin ja hyvinvointiin. Ne ovat usein vain sanoja, mitä paneeleissa puhutaan.

Me ihmiset tartumme monesti kiinni vaikka valheisiin, jotta saamme itsemme rauhoittumaan. Silti on hyvä muistaa, että vain ja yksinomaan teot ovat ne jotka ratkaisevat. Suvi Teräsniska laulaa, että ”Paperilla kaikki täydellistä on, miksi tunne silti on niin levoton?” Sanoja vaan, mutta tästä sanahelinästä voidaan kuitenkin tehdä realismia.

Kaikki lähtee siitä, että uusia palveluntuotantotapoja hyödynnetään, lähiterveysasemat säilytetään ja tuodaan rinnalle täydentäviä toimintoja kuten lääkäri- ja laboratoriopalveluita tarjoava palveluauto ja tietyissä tilanteissa myös etävastaanoton entistä laajempi mahdollistaminen, mutta etävastaanoton mahdollistaminen ei saa tarkoittaa sitä, että lääkäriin ei voisi varata aikaa myös paikan päälle.

Suomalaiset ansaitsevat palvelua suomen kielellä. Sillä, että Suomeen tuotetaan ulkomailta ”kirjekurssilla” hoitohenkilökuntaa ei paranna laatua eikä ratkaise ongelmaa – päinvastoin ongelmia tulee lisää. Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalalle riittää motivoitunutta ja työssään hyvin jaksavaa sekä osaavaa henkilökuntaa kunhan palkka on työn vaatimusten mukainen.

Ja lopuksi Väinö Linnan Tuntematon sotilas- kirjan Honkajokea mukaillen: "Yhdessä ja erikseen: varjele noita Suomen herroja, etteivät ne toista kertaa löisi päätänsä Karjalan mäntyyn". Eli pidetään huolta Keski-Pohjanmaasta ja varmistetaan, että ei tehdä uutta ja entistä raskaampaa himmelitolppaa, vaan maakunnan tasapainon ylläpitäjä ja mahdollistaja. Tasapainoinen maakunta on mahdollinen, kun äänestää aluevaaleissa suomalainen ensin.

Jarmo Humalajoki,

aluevaaliehdokas (ps.),

Kokkola