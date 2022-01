Pääkirjoitus: Kaikesta huolimatta vaalit ovat lähellä, ja ennakkoäänestys alkaa

Viikonlopun koronahässäkkä vei jälleen huomion aluevaaleilta. Tuntuu uskomattomalta, että vaalipäivään on alle kaksi viikkoa.

Historian ensimmäisten aluevaalien tulos tiedetään vajaan kahden viikon kuluttua ja ennakkoäänestys alkaa koronan keskellä keskiviikkona. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.

Keskipohjanmaan haastatteleman Kuntaliiton tutkimuspäällikön Marianne Pekola-Sjöblomin mielestä aluevaalien ajankohta on jo lähtökohtaisesti huono. Kun aihepiiri on vaikea, vaalit ovat uudet ja korona pahimmillaan. Ei ole ihme, jos äänestysprosentti jää alhaiseksi. Pekola-Sjöblomin mukaan ajallinen etäisyys kuntavaaleista on aivan liian lyhyt, sillä uudet valtuustot ovat vasta elokuussa aloittaneet (KP 10.1.).

On tietysti selvää, että valtuutetuille, jotka ovat jälleen ehdokkaina, aika kesästä tähän on lyhyt. Äänestäjille tämä tuskin merkitsee mitään. Alkukesästä on ikuisuus ja nyt kyseessä ovat kokonaan uudet vaalit.

Mediassa vaaleista on puhuttu pitkään. Keskipohjanmaa on tehnyt syksystä asti juttuja, julkaissut ehdokkaiden nimet ja vaalikoneen. Mitään varsinaista ryntäystä ei näille vaaliapajille ole ollut, vaikka kuinka jankutetaan, että kysymys on kansalaisten tärkeimmistä palveluista ja isoista rahoista. Toki vaalikonetta on täytetty ja listoja luettu.

Mielipidekirjoittaminen kertonee eniten vaaleista. Kirjoituksia on paljon. Niitä luetaan ja niitä julkaistaan verkossa ja paperilehdessä. Kirjoituksissa ehdokkaat ottavat kantaa niihin asioihin, joiden uskovat olevan tärkeimpiä tai hankalimpia hyvinvointialueilla.

Vaikka tietoa on käytännössä ja periaatteessa vaikka kuinka paljon, onko sitä sittenkään. Lukijalta tuli maanantaina palautetta siitä, kun lehdessä puhutaan niin paljon vaaleista, mutta ei niistä hyvinvointialueen asioista. Vaaleista ja järjestelyistä kyllä kerotaan ja äänestysprosenttia ennakoidaan.

Monissa jutuissa on lähestytty myös itse asiaa eli hyvinvointialueiden tehtäviä. Osittain kysymys on helppo ja samalla vaikea. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla monet asiat tulevat olemaan aivan samalla tavalla kuin nytkin asiakkaan näkökulmasta. Luottamusjohtaminen ja rahavirrat kulkevat hiukan toisella tavalla kuin nyt.

Tilanteessa, jossa korona vaikeuttaa kampanjointia, meidän mediamme yrittävät auttaa äänestäjiä esimerkiksi verkossa järjestettävien vaalipaneelien avulla.

