Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hevosella ennen

Aluevaalit 2022

Mielenkiinnolla olen lukenut aluevaaliehdokkaiden kirjoituksia lehdistä. Huomaa, että ollaan uuden edessä, jopa tuntemattoman. Vaalit aiheuttavat paljon kysymyksiä, esimerkiksi: keskittyykö valta suuriin keskuksiin? Kuka jatkossa päättää, mitä terveydenhuollon palveluja kunnassasi on? En ole se penaalin terävin kynä, mutta sen ymmärrän, että on mahdoton yhtälö vaatia kaikkia terveydenhuollon palveluja joka kuntaan. Rahat ja resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Keskittämisen tietä on kuljettu jo pitkään. Sote-uudistuksen onnistumisesta emme vielä tiedä. Aika näyttää, olemmeko oikealla tiellä, ja millä kaikki rahoitetaan.

Paljon on puhuttu äänestysprosentista. Jääkö kovinkin alhaiseksi? Joskus on käynyt mielessä, mitenkähän ne ennen, kun hevosella tultiin kilometrien päästä äänestyspaikoille. Ei puhuttu vaaliväsymyksestä. Ei piitattu, että satoiko vai paistoiko. Oli kunnia-asia saada käyttää omaa ääntänsä vaaleissa.

Ulla-Riitta Harju

Valtuutettu

Kunnanhallituksen jäsen

Sairaanhoitaja

Aluevaaliehdokas (sd.)