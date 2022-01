Aluevaaliehdokkaiden mielipide: Arvoisa Keski-Pohjanmaan asukas

Osa vaalikoneiden kysymyksistä ovat tässä tilanteessa epäajankohtaisia. Hallitus on ajanut meidät tilanteeseen, jossa on hyödytöntä keskustella siitä, pitääkö veroja nostaa vai palveluita supistaa. Kysymys on, onko meillä taata perusterveydenhoitoa tulevaisuudessa? Yhteiskunnassa ihmiset voivat pahoin, mielenterveysongelmat lisääntyvät ja esim. syöpätutkimukset jäävät paitsioon, kun keskitytään pelkästään koronaan.

Suomi on ylivelkaantunut ja omavaraisuutta ajetaan jatkuvasti alas esim. turvetuotannon, metsäteollisuuden sekä maatalouden rajoittamisella ja sääntelyllä. Valtion yritykset ovat myyty ulkomaille. Puhumattakaan pienyrityksistä ja niiden kärsimistä tappioista.

Rokotehaitat, joista ei keskustella, kuten monesta muustakaan poliittisen agendan vastaisesta aiheesta, ovat lisääntyneet kuormittaen terveydenhuoltoa. Tartunnanjäljityksen keinoin ei voida merkittävästi vaikuttaa nykyiseen epidemiatilanteeseen. Keskipohjanmaan alueella resursseja tulisi keskittää koronapotilaiden hoitoon ja muuhun terveydenhuoltoon. Lasten- ja nuorten koulunkäyntiä, päivähoitoa tai harrastuksia ei tulisi rajoittaa, koska he äärimmäisen harvoin sairastuvat sairaalahoitoa vaativaan koronavirukseen. Lasten ja nuorten elämään puuttuminen rajoituksilla saattaa olla pahoja seurauksia heidän tulevaisuuttaan ajatellen.

Ketään syrjimättä kaikilla tulee olla perustuslain mukainen oikeus tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen hoitoon. Haluamme parantaa laissa määritetyn potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. Harvaan asutuilla alueilla tulee hoitoon päästä ilman kohtuutonta vaivaa, jotta saadaan Suomi pidettyä asuttuna ja maaseutu elinvoimaisena.

Meidän on turvattava sotetyöntekijöiden saanti perusterveydenhuollon töihin ilman rajoittavia pakkotoimia ja koronapassin vaatimista työpaikoille.

Valta kuuluu kansalle -puolueen keskeisimpiä arvoja ovat vapaus, sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo, henkilökohtainen koskemattomuus, aito demokratia, avoimuus, rehellisyys, reiluus ja hyväntahtoisuus. Suomea tulee hallita perustuslakia kunnioittaen ja hallituksen tulee työskennellä ihmisten parhaaksi.

Ystävällisin terveisin,

Aluevaaliehdokkaat, Kokkolan valta kuuluu kansalle