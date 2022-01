Aluevaaliehdokkaan mielipidekirjoitus: Liikunnan edistäminen myös hyvinvointialueen vastuulla

Juuri hiihtoladulta tulleena kommentoin Alakosken ja Vapaavuoren erinomaista kirjoitusta Keskipohjanmaa lehdessä 10.1. Liikunnan merkitys ennaltaehkäisevässä työssä on äärettömän tärkeää. Artikkelin ja UKK-instituutin mukaan liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu Suomessa peräti yli 3 miljardin euron kustannukset vuodessa. Keski-Pohjanmaalla vastaava kuluerä olisi useita kymmeniä miljoonia. Kirjoittajat peräänkuuluttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaa aloittavalle hyvinvointialueelle, jonka tehtäviin kuuluu linjata liikunnan edistämistä. Minä kannatan tätä ja lisään sen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseni aluevaltuustossa.

Viime viikon Kokkola-lehdesta ilokseni luin, että Soiten jäsenkuntien alueella lähes 50 Soiten ja liikunta- ja vapaa-aikatoimen ammattilaista on aloittanut elintapavalmennuksen osaajaksi koulutuksen. Siihen sisältyy myös liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen ja uniterveyden osiot. Kehittämisen painopisteenä on ehkäisevä ja ennakoiva työ. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan perustaminen sopisi hyvin kuvioihin. Hyvinvointialueen strategiaan tulee kirjata liikunnan edistäminen, jota tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen, kunnan ja kolmannen sektorin kesken.

Olemme tiedotusvälineistä kuulleet, että koiria on hankittu korona-aikana ennätysmäärä. Se lisää välttämättä liikkumista, mikä on tietysti hyvä asia. Asiantuntija mainitsi tv:ssä, että koiran ja lapsen kasvattaminen on samanlaista. Se ero kuitenkin on, että lapsi muuttaa aikuisena kotoa pois, koira ei.

Liikunnan lisäksi kannattaa muistaa myös venytellä ja huoltaa kehoa. Palautuminen on tärkeää. Jokaisen on hyvä muistaa liikkua oman kuntonsa mukaisesti ja aloittaa maltilla. On parempi liikkua esimerkiksi kolme kertaa viikossa kuin joka päivä, joka hiipuu kuukauden kuluttua. Maltti on siis valttia.