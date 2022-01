Ailahtelevasti pelanneet Tiikerit ja PerPo viihtyivät Hollihaassa täydet viisi erää – Katso videolta, kuinka runsas tukilippujen määrä valtasi lehterit



– Siellä on pelaajia, jotka voivat tehdä tosi näyttäviä suorituksia, mutta vastapainona on tullut virheitä ja peli on ailahdellut tosi paljon. Noilla sanoilla Kokkolan Tiikereiden päävalmentaja Mikko Keskisipilä luonnehti lauantain vastustajaa alkuviikosta ja oikeassa Keskisipilä oli.