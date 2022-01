Eläkeliiton Vetelin yhdistyksen hallituksen mielipide: Aluevaalit – käytä äänioikeuttasi

Aluevaltuustoon valitaan 59 edustajaa koko maakunnan alueelta neljäksi vuodeksi. Kaikki ehdokkaat ovat koko hyvinvointialueelta ja ovat siis samalla listalla eli on tärkeää varmistaa, että ehdokkaasi on omasta kunnasta.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot päättävät: missä on sinulle lähin terveyskeskus, kuinka nopeasti pääset hoitoon, miten mummosi tai ikääntyneet vanhempasi hoidetaan, missä on lähin palokunta, saako lapsesi koulukuraattoripalveluja tarvittaessa, miten hyvin kaikkia näitä palveluja tuottava henkilöstö voi työssään sekä miten ja minne hyvinvointialueiden rahat käytetään.

Ei siis ole yhdentekevää, ketkä asioista päättävät. Vetelissä on yli 65-vuotiaita noin kolmannes koko väestöstä eli meillä on hallussa lähes tuhat ääntä. Vaikutetaan valtuuston kokoonpanoon ja käytetään äänioikeutta. Näytetään, että meissä on voimaa!

Eläkeliiton Vetelin yhdistyksen hallitus:

Maija Hämäläinen, Katja Kivioja, Mikko Koskela, Pentti Leppäniemi, Tarja Läspä, Hannu Pakkala, Matti Patana, Jouko Pilvilampi ja Sari Torppa