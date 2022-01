Aluevaaliehdokkaan mielipide: Arvovalintavaalit

Aluevaalit 2022

Kaikki ehdokkaat on varmasti sitä mieltä, että parannettavaa on. Valtion tuki on 270 milj. seuraavat neljä vuotta. Kokonaisbudjetti on 300–350 milj. eli vajetta on.

On suorastaan vastuutonta lupailla mitään kenellekään, kun vajetta on jo lähtiessä enimmillään 80 milj. Nyt olisi aika kansan herätä todellisuuteen. Mielestäni rahaa olisi, jos se priorisoitaisiin oikein.

Ulkomaan tukeen otetaan velkaa, että saadaan antaa rahaa esim. Afganistanin huumeiden vastaiseen työhön jne. (UM:n sivulta löytyvät tiedot) Kehitysapu on noussut 78 prosenttia. Sekin raha on pois kotimaasta ja rahaa, jonka maksaa suomalainen. Saamatta muuta kuin maksajan roolin. Nykyiset hallituspuolueet, mm. "se suomalainen keskusta", jakaa velaksi rahat ulkomaille ja omiin taskuihinsa unohtaen sinut velanmaksajan.

Tämäkin on arvovalinta.

Nyt on tärkeää äänestää meille hyvä tulevaisuus.

Timo Lassila,

aluevaaliehdokas (ps.),

Kokkola