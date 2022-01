Aluevaaliehdokkaan mielipide: Osaajat löytävät osaajien luo

Aluevaalit 2022

Lehtien otsikot kirkuvat punaisina, kuinka sote-alalle on vaikea löytää työntekijöitä. Kyseessä ei kaikkien ammattialojen kohdalla ole kuitenkaan absoluuttisesta väen vähyydestä. Johanna Rellmanin, Tays Kehitysyhtiö Oy:n mukaan lääkäreitä kyllä koulutetaan sopivasti, mutta he eivät valmistumisensa jälkeen sijoitu tasaisesti sinne, missä työpaikkoja on avoinna (Keskipohjanmaa 19.1.2022). On tosiasia, että useat eri alojen korkeakoulutetut hakeutuvat asumaan ja työskentelemään sinne, missä on paljon muitakin osaajia. Suomen korkeakoulutetuista suhteellisesti suuri osa asuu Helsingin seudulla ja muissa suurimmissa yliopistokaupungeissa. Keski-Pohjanmaalla emme valitettavasti mahda tälle kehityskululle juuri mitään.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tuonut selvityksessään 2017 esille, että sosiaalityöntekijöistä n. 15 prosenttia työskentelee muissa tehtävissä kuin mihin heidät on alun perin koulutettu, vaativiin sosiaalialan asiantuntijatehtäviin. Talentian selvityksen mukaan sosiaalityöntekijät haluavat sellaisen työpaikan, jossa on mahdollisuus käyttää omaa asiantuntijuuttaan ja kokemuksen tuomaa osaamista asiakkaiden aseman parantamiseen. Tärkeää on myös mahdollisuus jatkokouluttautumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen liittyvät tekijät.

Alalta ajaa pois huono palkkaus, työn kuormittavuus ja työilmapiiri. Jos emme voi tuoda osaajia alueelle niin osaajat voidaan yrittää pitää alueella antamalla heille tilaa verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa ympäri Suomen. Virtuaaliset yhteisöt ovat onneksi lisääntyneet ja työntekijöitä tulisi kannustaa verkostoitumaan yli organisaatiorajojen.

Tulevan hyvinvointialueen tulisi luoda ilmapiiri osaamisen kehittymiselle ja sen tulisi näkyä myös ulospäin. Korkeakoulutetut kaipaavat kaltaistaan seuraa. Tästä kertoo jo sekin, että suuri osa nykyajan parinmuodostuksesta tapahtuu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käytävillä ja vanhoina hyvinä aikoina opiskelijabileissä.

Keski-Pohjanmaan pienen hyvinvointialueen tulisi näyttäytyä innostavana ja kokeilevana ympäristönä, jossa luovuus pääsee kukkimaan eri alojen ammattilaisten ristipölyttäessä toinen toistensa ideoita. Kaikkien tulevan hyvinvointialueen toimialueiden ajatuksissa tulisi olla, kuinka saisimme tehokkaimmin lisättyä ihmisten hyvinvointia, koska se on ainoa keino pitää myös sote-palvelujen kulut kohtuullisina.

Mikko Nikkilä,

aluevaaliehdokas (Liike Nyt),

Kokkola